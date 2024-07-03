النفط يرتفع مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الآسيوية المبكرة، مدعومة ببيانات أظهرت انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

زيادة في أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط:

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، أي ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 85.60 دولاراً للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.2%، لتصل إلى 82.95 دولاراً للبرميل.

انخفاض المخزونات يعزز الارتفاع:

يعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي. فقد أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.

تراجع النفط المؤقت بسبب إعصار بيريل:

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط قد تراجعت قليلاً في تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.