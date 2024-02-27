ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتمديد خفض انتاج أوبك

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على بعض التوقعات بأن تحالف أوبك+ سيمدد الخفض الطوعي للإنتاج في مارس آذار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا، أو 0.97 بالمئة، إلى 83.33 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا، أو 1.16 بالمئة، إلى 78.48 دولار.

وسيتخذ تحالف أوبك+ قرارا في مارس آذار بما إذا كان سيمدد الخفض الطوعي للإنتاج لدعم الأسعار.

وهناك مؤشرات أيضا على تحسن الطلب في الصين أكبر مستهلك للخام في العالم.

كما أعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس آذار للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة عند التسوية يوم الاثنين بعد الانخفاض بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الماضي مع زيادة توقع الأسواق أن تستغرق تخفيضات أسعار الفائدة وقتا أطول في المستقبل.