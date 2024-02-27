فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتمديد خفض انتاج أوبك

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتاً إلى 83.33 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتاً إلى 78.48 دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على بعض التوقعات بأن تحالف أوبك+ سيمدد الخفض الطوعي للإنتاج في مارس آذار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا، أو 0.97 بالمئة، إلى 83.33 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا، أو 1.16 بالمئة، إلى 78.48 دولار.

وسيتخذ تحالف أوبك+ قرارا في مارس آذار بما إذا كان سيمدد الخفض الطوعي للإنتاج لدعم الأسعار.

وهناك مؤشرات أيضا على تحسن الطلب في الصين أكبر مستهلك للخام في العالم.

كما أعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس آذار للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة عند التسوية يوم الاثنين بعد الانخفاض بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الماضي مع زيادة توقع الأسواق أن تستغرق تخفيضات أسعار الفائدة وقتا أطول في المستقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...