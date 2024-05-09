فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 23 سنتًا لتصل إلى 83.81 دولارًا للبرميل.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، الخميس 9 مايو 2024، مدعومة بعوامل متعددة، أهمها:

  • تراجع مخزونات الخام الأمريكية: أظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاضًا في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع المعروض من النفط في السوق.
  • ترقب خفض أسعار الفائدة: يتوقع المتعاملون في السوق أن تقوم البنوك المركزية، خاصةً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
أسعار النفط

أسعار النفط

  • خام برنت: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 23 سنتًا لتصل إلى 83.81 دولارًا للبرميل.
  • خام غرب تكساس الوسيط: زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 29 سنتًا لتصل إلى 79.28 دولارًا للبرميل.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...