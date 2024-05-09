ارتفاع أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، الخميس 9 مايو 2024، مدعومة بعوامل متعددة، أهمها:

تراجع مخزونات الخام الأمريكية: أظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاضًا في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع المعروض من النفط في السوق.

ترقب خفض أسعار الفائدة: يتوقع المتعاملون في السوق أن تقوم البنوك المركزية، خاصةً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

أسعار النفط

خام برنت: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 23 سنتًا لتصل إلى 83.81 دولارًا للبرميل.

خام غرب تكساس الوسيط: زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 29 سنتًا لتصل إلى 79.28 دولارًا للبرميل.