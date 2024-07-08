ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع اقتراب إعصار بيريل من تكساس

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرة أخرى اليوم الاثنين، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الطلب، وفقاً لبلومبرغ.

فقد صعدت العقود المستقبلية، التي تعتبر المعيار الرئيسي للسوق الأوروبية، بنسبة 1.7%، مما يشير إلى استمرار اتجاه الأسعار التصاعدي الذي بدأ منذ أبريل، عندما ارتفعت بأكثر من 20%.

ويعزى ارتفاع أسعار الغاز إلى عدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من آسيا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء.

اقتراب إعصار بيريل من ساحل تكساس، حيث هناك قلق أن يتسبب في تعطيل عمليات الغاز الطبيعي المسال في الولاية، التي تعد مصدراً رئيسياً لواردات الغاز.

الاضطرابات في السوق العالمية، والتي شهدت انقطاعات مفاجئة وارتفاعاً في الطلب في الآونة الأخيرة.

ورغم أن أوروبا وفرت مخزونات جيدة من الغاز لهذا الوقت من العام، إلا أن هذه المخاوف تؤثر على أسعار السوق، مما يثير قلق المستهلكين والشركات.

وتعد هذه التطورات الأخيرة بمثابة تذكير هش بتحديات أمن الطاقة في أوروبا، وتؤكد على الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.