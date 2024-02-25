زيادة هائلة في احتياطيات الغاز والمكثفات في السعودية

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن إنجاز هائل في مجال الطاقة يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلالية المملكة في مجال الطاقة.



حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن زيادة كبيرة في احتياطيات الغاز والمكثفات في حقل الجافورة، مما يعد إضافة هامة لثروات البلاد الطبيعية.



وفقًا لوكالة الأنباء السعودية”واس”، تمكنت شركة أرامكو السعودية من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وتشير التقديرات إلى أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، بالإضافة إلى ملياري برميل من المكثفات.



وأشار الوزير السعودي، إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بحوالي229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركةُ استشاراتٍ مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.

هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز مواردها الطبيعية وتطوير قطاع الطاقة ليكون على أتم استعداد لتلبية احتياجات السوق العالمية ودعم استقرار أسعار الطاقة العالمية.

سمو #وزير_الطاقة يُعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.



للمزيد:https://t.co/tbTawThR5r pic.twitter.com/8TSMXSJtKY — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) February 25, 2024