فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

زيادة هائلة في احتياطيات الغاز والمكثفات في السعودية

احتياطيات حقل الجافورة تعتبر من بين الأكبر عالميًا، حيث تُقدّر بحوالي 229 تريليون قدم مكعب من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات، مما يمثل مورداً هائلاً وقيمة استراتيجية كبيرة للمملكة وللسوق العالمية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن إنجاز هائل في مجال الطاقة يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلالية المملكة في مجال الطاقة.

حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن زيادة كبيرة في احتياطيات الغاز والمكثفات في حقل الجافورة، مما يعد إضافة هامة لثروات البلاد الطبيعية.

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية”واس”، تمكنت شركة أرامكو السعودية من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وتشير التقديرات إلى أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، بالإضافة إلى ملياري برميل من المكثفات.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بحوالي229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركةُ استشاراتٍ مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.

هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز مواردها الطبيعية وتطوير قطاع الطاقة ليكون على أتم استعداد لتلبية احتياجات السوق العالمية ودعم استقرار أسعار الطاقة العالمية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...