اتفاق ثلاثي يوفر 40 ميغاوات من الطاقة

اتفقت شركتا إنفنيتي باور المصرية ومصدر الإماراتية، مع شركة الكهرباء الوطنية السنغالية لتوفير 40 ميغاوات من الطاقة عن طريق نظام بطاريات تخزين الطاقة في اتفاقية لتطوير القدرات مدتها 20 عاماً.

وسيضمن هذا النظام للشركة السنغالية استقرار شبكة الكهرباء، ويمهد الطريق نحو استقرار في الطاقة المتجددة في البلاد مستقبلًا.

وتوفر مزرعة الرياح الخاصة بالمشروع 158.7 ميغاوات من طاقة الرياح المستدامة والمتجددة لأكثر من 2 مليون شخص في جميع أنحاء السنغال، كما تمثل المحطة زيادة نسبتها 15% تضاف لقدرات السنغال الإجمالية لتوليد الطاقة المتجددة، كما تعتبر أكبر مزرعة رياح في منطقة غرب إفريقيا.

من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية لنظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) أوائل 2024 في محطة توبيان الفرعية في منطقة ثيس بالسنغال، حيث تبدأ المحطة عملياتها التشغيلية بحلول عام 2025.

بمجرد الانتهاء من إقامتها، ستكون واحدة من أكبر نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة غرب أفريقيا. بالإضافة لذلك، سيقلل هذا النظام حوالي 37 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام.

وسيساعد نظام بطاريات تخزين الطاقة على توفير عدد من الخدمات الثانوية مثل تنظيم التردد، ودعم قدرات الطاقة التفاعلية، وشحن الطاقة وتفريغها.

تستهدف إنفنيتي باور من خلال هذا المشروع تعزيز التزامها بخلق مستقبل مستدام للطاقة المتجددة في جميع أنحاء إفريقيا.

وتقدر شركة الكهرباء الوطنية السنغالية أن النظام الجديد سيوفر للشبكة حوالي 165 مليون دولار على مدار عمره التشغيلي.

وقال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: “تمثل اتفاقية تطوير القدرات التي وقعناها مع شركة الكهرباء الوطنية السنغالية خطوة محورية هامة في إطار خارطة الطريق التي وضعناها لتوفير إمدادات الطاقة الكهربائية المستدامة بأسعار اقتصادية، والتي يمكن للمجتمعات المحلية والمواطنين في دولة السنغال الاعتماد عليها.

وأشار إلى أنّ نظام بطاريات تخزين الطاقة يوفر فرصاً هائلة للسنغال لكي تجني ثمار ومزايا الطاقة المتجددة، مع تأمين احتياجات المواطنين من إمدادات الطاقة الآمنة والتي يمكنهم الاعتماد عليها.