اتفاق الإمارات.. خطوة تاريخية لوقف استخدام الوقود الأحفوري

وافق المشاركون في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقام في مدينة إكسبو دبي اليوم الأربعاء، على “اتفاق الإمارات” القاضي بضرورة تحول العالم عن استخدام الوقود الأحفوري.

ويعد هذا الاتفاق تاريخياً إذ أنها المرة الأولى التي ينجح فيها المؤتمر بالحصول على التزام دولي بالتحوّل بعيداً عن كل أنواع الوقود الأحفوري.

ودعا “اتفاق الإمارات” الدول إلى تحويل أنظمة الطاقة بسرعة بعيداً عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة، ما يعني أن جميع الدول ستكون مدعوة للمساهمة في جهود التحوّل العالمي، بدلاً من أن تكون مجبرة بشكل صريح على القيام بهذا التحول بمفردها.

وأشاد سلطان الجابر رئيس (COP28) بما أسماه “الحزمة التاريخية” التي تمخّض عنها المؤتمر، والهادفة إلى تسريع وتفعيل جهود التصدي للتحديات المناخية التي تواجه العالم.

وقال الجابر: “يجب أن نكون فخورين بإنجازنا التاريخي هذا”، وهو إيجاد مسار جديد للعالم يتمثل “بالاستجابة الشمولية للمخزون الدولي وكل المتطلبات الأخرى”، بما يشمل وضع خطة عمل لجعل هدف المحافظة على الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.