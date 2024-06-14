اتفاقية تمويل بقيمة 35 مليون دينار كويتي لربط كهربائي خليجي بجنوب العراق

اتفقت هيئة الربط الكهربائي الخليجي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على توقيع اتفاقية تمويل ثانية لتطوير وتعزيز مشروع منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق بتكلفة تبلغ 35 مليون دينار كويتي.

جاء ذلك خلال حضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ووزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله بن علي اليحيا.

تتضمن المشروع إنشاء محطة ربط جديدة في منطقة الوفرة في الكويت على مساحة تقدر بحوالي 62 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تمديد خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلوفولت لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في السعودية، وتمديد خطوط نقل هوائية أخرى بنفس الجهد لربط محطة الوفرة بمحطة الفاو في جنوب العراق.

يشمل المشروع أيضًا توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لتوسيع محطات التحويل في الوفرة والفاضلي والفاو.

ويضمّن إضافة منشآت كهربائية جديدة لزيادة قدرة المحطة في الوفرة لتصل إلى حوالي 3000 ميجاوات، وتعزيز الشبكة في جنوب العراق لتصل إلى استيعاب طاقة كهربائية لا تقل عن 500 ميجاوات.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التعاون الخليجي في مجال الربط الكهربائي، مشيرًا إلى دلالة توقيع اتفاقية التمويل الثانية على استمرار هذا التعاون والجهود المشتركة لتحقيق التكامل الخليجي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن هذه الاتفاقيات تعتبر البداية لتعزيز التعاون في توسعة شبكة الربط الكهربائي، وأشار إلى وجود ثلاثة مشاريع رئيسة أخرى لتعزيز الربط مع دولة الكويت والإمارات وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق بتكلفة تتجاوز مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن هناك مشاريع أخرى لتوسيع الربط مع دول أخرى في طور الدراسة، وتهدف الهيئة لزيادة الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال تفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء، مما يتيح فرصًا اقتصادية تفوق قيمتها 20 مليار دولار على مدى السنوات القادمة.

من المتوقع الانتهاء من إدخال محطة الوفرة في الخدمة بنهاية عام 2024، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 80%، ومن المقرر استكمال المشروع بالكامل في عام 2026.

وقام بالتوقيع عن جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي المهندس أحمد الإبراهيم، بينما وقع عن جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الصندوق. وجرى التوقيع في مقر الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية.