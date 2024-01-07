فريق التحرير by فريق التحرير

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اتفاقية بين ‘الطاقة السعودية’ و ‘نيوم’ لتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة

تضمنت المذكرة الأهداف الرئيسية لتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، وفقًا للأنظمة واللوائح السارية

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت العاصمة الرياض اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والمهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، بهدف تكريس التعاون في مجالات الطاقة.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية لتعزيز التطور والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.

حيث تضمنت المذكرة الأهداف الرئيسية لتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، وفقًا للأنظمة واللوائح السارية، بالإضافة إلى تقديم الحلول الفنية والتنظيمية الملائمة في مجالات تطوير تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين والاستدامة والابتكار.

وأكدت المذكرة أيضًا ضرورة وضع آليات متابعة دورية للإنجازات وتحديد مجالات التحسين في سبيل تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ويهدف التعاون المبرم إلى التنسيق والتكامل الوثيق بين الطرفين ومجموعة من الجهات ذات الصلة في منظومة الطاقة، والتي تشمل هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.

ومن المتوقع أن تفتح هذه المذكرة آفاقًا واسعة للتعاون الشامل والمستدام، وتعزز الابتكار وتطوير الطاقة المتجددة في المملكة، مما يسهم في تحقيق استراتيجية تنموية مستدامة وفاعلة في قطاع الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتحقيق التطور والاستدامة في قطاع الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي.


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فريق التحرير

فريق التحرير

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