إيران تدخل في منافسة مع أرامكو السعودية بأسعار النفط

أبلغت شركة النفط الوطنية في طهران عملاءها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا برفع أسعار النفط الإيراني خلال نوفمبر المقبل.

من المقرر ارتفاع سعر النفط الإيراني المتجه إلى آسيا، خلال نوفمبر المقبل، بنحو 35 سنتًا أميركيًا مقارنة بشهر أكتوبر الجاري، ليكون أقلّ بقيمة 15 سنتًا عن أسعار شحنات أرامكو السعودية.

ورفعت الشركة سعر النفط الإيراني الخفيف في نوفمبر بنحو 0.35 دولارًا، عند 3.85 دولارًا فوق متوسط عمان/دبي، مقارنة بشحنات أكتوبر الجاري، التي كانت عند 3.50 دولارًا.

وقررت تثبيت سعر الخام الإيراني الثقيل المتجه إلى آسيا عند 1.75 دولارًا فوق متوسط خام دبي/عمان خلال الشهر المقبل، عند مستويات شحنات أكتوبر، نفسها.

وأعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية -وفق وثيقة تسعير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- أسعار البيع الرسمية لشحنات شهر نوفمبر، لعملائها في أسواق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وفق تقرير لموقع”الطاقة” .

ورفعت شركة النفط الإيرانية أسعار شحنات خام فوروزان إلى آسيا خلال نوفمبر بنحو 10 سنتات، عند 1.85 دولارًا فوق متوسط خام دبي/عمان، مقارنة بـ1.75 دولارًا لشحنات أكتوبر الجاري، وفق وثيقة تسعير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

أبلغت شركة النفط الوطنية في طهران عملاءها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا برفع أسعار النفط الإيراني خلال نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تسجّل شحنات الخام الإيراني الخفيف نحو 5.4 و4.45 و5.4 دولارًا فوق متوسط خام برنت للأسواق الثلاث على التوالي، بزيادة 1.4 و1.9 و1.4 دولارًا، مقارنة بـ4 و2.55 و4 دولارات فوق متوسط خام برنت للأسواق الثلاث على التوالي في سبتمبر الجاري.

وقررت طهران رفع سعر بيع النفط الخام الثقيل بنحو 1.4 دولارًا إلى أسواق أوروبا عند 3.15 دولارًا فوق من متوسط خام برنت، وبالقيمة نفسها إلى أفريقيا، في حين زادته إلى أسواق الشرق الأوسط 1.9 دولارًا عند 1.95 دولارًا فوق من متوسط خام برنت، مقارنة بأسعار شحنات أكتوبر، التي سجّلت إلى أسواق أوروبا 1.75 دولارًا فوق متوسط خام برنت، والشرق الأوسط عند 0.05 دولارًا فوق متوسط برنت، وأفريقيا عند 1.75 دولارًا فوق من متوسط خام برنت.

وأعلنت شركة النفط الإيرانية رفع أسعار شحنات خام فوروزان خلال نوفمبر نحو 1.35 دولارًا إلى أوروبا، وأفريقيا إلى 3.15 دولارًا فوق متوسط خام برنت، مقارنة بـ1.8 دولارًا فوق خام برنت في أكتوبر الجاري.

يأتي رفع سعر النفط الإيراني إلى آسيا على خطى شركة أرامكو السعودية، التي أعلنت مطلع الشهر الجاري زيادة أسعار الخام العربي الخفيف بمقدار 0.40 دولارًا أميركيًا إلى 4 دولارات للبرميل، فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي.

وجاء رفع أرامكو سعر برميل النفط السعودي لشهر نوفمبر المقبل، (لتصبح الزيادة الخامسة على التوالي)، بعد رفع أسعار البيع في أشهر يوليو وأغسطس الماضيين وسبتمبر، وأكتوبر، وسبق ذلك خفض الأسعار للمرة الأولى بعد 3 ارتفاعات متتالية في يونيو 2023.

جاءت قرارات رفع الأسعار من قِبل الرياض وطهران ودول الشرق الأوسط، بعد توقعات نقص الإمدادات في الأسواق خلال الشهر المقبل، عقب تمديد السعودية الخفض الإضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا إلى نهاية العام الجاري، من أجل ضبط التوزان في أسواق النفط، وكذلك زيادة التوترات الجيوسياسية في ظل تواصل الاشتباكات المسلحة بين حماس وإسرائيل.

وبموجب تعهُّد المملكة بالخفض الطوعي، من المقرر أن يبلغ إنتاج السعودية من النفط حتى نهاية ديسمبر 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، بحسب بيانات منصة الطاقة المتخصصة.

وتُحدِّد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي، التي تُعلَن في الخامس من كل شهر، اتجاهات الأسعار للخامات الإيرانية والكويتية والعراقية؛ ما يؤثّر في 9 ملايين برميل يوميًا من الخام المتجه إلى آسيا.