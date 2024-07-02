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إيران تبيع النفط لـ 17 دولة وتنفي خصماً كبيراً للصين

أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران تبيع النفط الخام إلى 17 دولة، مما يعني أن بعض الدول ربما لا تحترم العقوبات الأمريكية، كما ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال أوجي في مقطع فيديو نشرته الوكالة ردا على سؤال عن تقارير أجنبية بشأن دول أوروبية تستورد النفط الخام الإيراني “نبيع نفطنا أينما نريد. وفي الواقع، نصدر إلى 17 دولة تشمل دولاً في أوروبا”.

وذكر أوجي أنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل أخرى عن الكميات المباعة أو هوية المشترين بسبب حساسية الموضوع.

ونفى وزير النفط الايراني قيام إيران ببيع نفطها الى الصين بخصم كبير، وقال: “يقولون إننا نعطي تخفيضات غريبة للصين، ليس هذا صحيح. إن نسبة الخصم في صادرات النفط الإيرانية أقل من أصابع اليد”.

وأوضح: “مع التطوير الذي تم في صادرات النفط، بغض النظر عن الحكومة التي ستحكم أمريكا في الفترة المقبلة، فلن تكون هناك مشكلة بالنسبة لصادرات النفط الإيرانية”.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يسمح لإيران ببيع النفط مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

وانخفض العدد بعد ذلك على قائمة مشتري النفط الخام الإيراني بشكل حاد ووجهت إيران معظم صادراتها إلى الصين وكميات أصغر منها إلى سوريا حليفتها في المنطقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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