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العراق.. 8.3 مليارات دولار إيرادات النفط في ديسمبر

أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بلغت أكثر من 8 مليارات دولار

فريق التحرير by فريق التحرير
العراق.. 8.3 مليارات دولار إيرادات النفط في ديسمبر

كشفت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات النفط تجاوزت في كانون الأول/ديسمبر الماضي 8.3 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع” إن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 108056590 برميلاً، بإيرادات بلغت 8.316 مليارات دولار.

وأشار البيان إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3.486 ملايين برميل، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.96 دولاراً.

وبحسب البيان بلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 107592532 برميلاً، فيما تم تصدير 464058 برميلاً إلى الأردن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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