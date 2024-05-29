“إنيرجي ترانسفير” تشتري “دبليو.تي.جي ميدستريم”.. صفقة بـ 3.25 مليار دولار

وافقت شركة الأنابيب الأمريكية “إنيرجي ترانسفير“، على شراء شركة “دبليو.تي.جي ميدستريم”، مقابل 3.25 مليار دولار في صفقة ستعزز وجودها في شبكات خطوط أنابيب النفط التي تخدم حوض بيرميان الرئيسي لإنتاج الخام في الولايات المتحدة.

“إنيرجي ترانسفير” تتم الصفقة بـ 3.25 مليار دولار

وذكرت وكالة بلومبرغ أن “إنيرجي ترانسفير”، ستشتري الشركة الموجود مقرها في ولاية تكساس من شركات “ستونبيك”، و”ديفيز إيستيت”، و”داياموند باك إنيرجي”.

وستدفع الشركة 2.45 مليار دولار نقدا مع إصدار حوالي 50.8 مليون سهم جديد في وحداتها العامة.

الاستحواذ بدلا من إنشاء مشروعات جديدة

وأشارت بلومبرغ، إلى أن شركات تشغيل شبكات خطوط أنابيب في الولايات المتحدة، تركز على صفقات الاستحواذ لتوسيع أنشطتها في ظل المعارضة المتنامية لإقامة مشروعات خطوط أنابيب جديدة في الكثير من المناطق.

وتدير شركة “دبليو.تي.جي“، أكبر شبكة خاصة لجمع ومعالجة الغاز الطبيعي في منطقة بيرميان.

وستساعد الصفقة في تعزيز وجود “إنيرجي ترانسفير”، في أهم منطقة لإنتاج الزيت الصخري في أمريكا الشمالية.

وتسيطر شركات كبرى مثل “إنيرجي ترانسفير”، و”إنتربرايز بروداكتس بارتنرز”، و”وليامز كوز”، على هذا القطاع الذي يواجه عوائق قانونية لتحقيق النمو بسبب احتجاجات الجماعات البيئية، وتعقيدات الحصول على تراخيص المشاريع الجديدة من السلطات الاتحادية في الولايات المتحدة.

موعد إتمام الصفقة

ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ خلال الربع الثالث من العام الحالي. وارتفعت أسهم شركة “إنيرجي ترانسفير”، بنسبة 0.2٪ إلى 15.47 دولارًا في الساعة 9:31 صباح الثلاثاء في نيويورك، فيما ارتفع سهم Diamondback بنسبة 1.1٪.

وتمتد شبكة خطوط الأنابيب التابعة لشركة “دبليو.تي.جي ميدستريم” على مسافة 6000 ميل، وتخدم بعض المناطق الأكثر نشاطًا في الحوض الفرعي لحوض بيرميان ميدلاند.

وتدير الشركة أيضًا 8 مصانع معالجة بطاقة إجمالية تبلغ 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا.

وتقوم WTG أيضًا ببناء منشأتين جديدتين للمعالجة من المقرر أن تبدأ عملياتها في وقت لاحق من هذا العام، وفي الربع الثالث من عام 2025، على التوالي.

وقالت الشركة في بيان منفصل، إن Diamondback ستحصل على حوالي 375 مليون دولار في الصفقة.

وسوف تستخدم العائدات لتقليل ارتباط الديون بالاستحواذ المرتقب على شركة Endeavour Energy Resources LP.