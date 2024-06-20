إنرجين تبيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا بـ 945 مليون دولار

أعلنت شركة إنرجين للنفط والغاز، التي تتركز أعمالها في منطقة البحر المتوسط، اليوم الخميس أنها وافقت على بيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا لمجموعة كارلايل للأسهم الخاصة مقابل ما يصل إلى 945 مليون دولار، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وستتضمن الصفقة دفع 504 ملايين دولار نقداً، مما سيسمح للشركة المدرجة في بورصة لندن بـ:

دفع توزيعات خاصة بقيمة 200 مليون دولار.

سداد كامل لسندات بقيمة 450 مليون دولار.

وقالت كارلايل إنترناشونال إنرجي بارتنرز، ذراع المجموعة للاستثمار في الطاقة خارج الولايات المتحدة، إنها ستؤسس شركة جديدة ستسعى لمزيد من عمليات الاستحواذ في البحر المتوسط وسيقودها توني هايوارد الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي.بي.

وذكر ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين أنه بعد البيع لكارلايل، ستركز إنرجين على منشأتها الرئيسية لإنتاج الغاز قبالة سواحل إسرائيل وأعمال الاستكشاف في المغرب.

وقال لرويترز إن إنرجين ستتطلع أيضا إلى التوسع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على نطاق أكبر، لا سيما في المناطق التي تتبنى سياسة تدعم استخدام الغاز الطبيعي وتحاول الابتعاد عن الفحم.

وأضاف “هذه الصفقة رائعة بالنسبة لنا، فنحن نبيع أصولا بثلاثة أمثال السعر الذي اشتريناها به”.

ويتوقع مجلس إدارة إنرجين إعادة صياغة سياسة توزيع الأرباح بعد إتمام الصفقة والمتوقع بحلول نهاية العام الجاري.

وأنتجت إنرجين 123 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في عام 2023. وفي العام الحالي، تتوقع ارتفاع الإنتاج في مصر ما بين 29 إلى 31 ألف برميل من المكافئ النفطي مقارنة بحوالي 25 ألف برميل.

واستحوذت إنرجين على أصول في مصر وإيطاليا وكرواتيا من خلال استحواذها على محفظة النفط والغاز التابعة لشركة إديسون عام 2020.

وقالت كارلايل إنترناشونال إنرجي بارتنرز إن عملية الاستحواذ ستقود إلى إنشاء شركة جديدة تنتج حوالي 47 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، وتمتلك حصصا في كاسيوبيا وهو أكبر حقل غاز في إيطاليا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، وفي أبو قير أحد أكبر مراكز إنتاج الغاز في مصر.