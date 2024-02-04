7 مليارات متر مكعب.. ديب سي 1 الصيني يحقق رقما قياسيا في إنتاج الغاز

حقل إنتاج الغاز من حقل شنهاي ييهاو، أو حقل “ديب سي 1″، والذي يعتبر أعمق حقل لإنتاج الغاز والنفط في المياه العميقة، جنوب الصين، رقما قياسيا في الإنتاج.

وتجاوز مستوى إنتاج الغاز من الحقل نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز يوميا، فيما تخطى إنتاج الحقل من النفط نحو 700 ألف متر مكعب حتى الآن.

ويعتبر حقل شنهاي ييهاو أو ديب سي 1، الذي يقع على بعد 150 كيلومترا من مدينة سانيا في مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين، أول حقل غاز طورته وبنته الصين بشكل مستقل في المياه العميقة للغاية.

وبدأت عمليات الإنتاج من الغاز والنفط بهذا الحقل، الذي يتجاوز عمقه التشغيل نحو 1500 متر في البحر، في شهر يونيو 2021، بكمية إنتاج تصل نحو 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.

وقالت الشركة الصينية الوطنية للنفط البحري، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الحقل، إن ذروة إنتاج الغاز من الحقل يمكن أن تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا، وهي طاقة الإنتاج المصممة للحقل، وهو ما يشير إلى زيادة حجم إنتاج الغاز والنفط في المياه العميقة بالصين.

إنتاج الغاز في الصين

وخلال عام 2023، حققت الصين مستويا قياسيا في إنتاج النفط والغاز، بسبب ارتفاع إنتاج الحقول البحرية، بالتزامن مع وتيرة الإنتاج الثابتة للعام السابع على التوالي من حقول الغاز الصينية، وفقا لما أعلنته بيانات الإدارة الوطنية للطاقة الصادرة في منتصف شهر يناير الجاري.

وبحسب البيانات فإن إنتاج النفط والغاز في الصين تجاوز مستوى 390 مليون طن مكافئ خلال 2023، موزعة بين 208 ملايين طن من النفط، و230 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ووفقا لـ”ليو هونج” المسؤول بالإدارة الوطنية للطاقة في الصين، فإن إنتاج بلاده من النفط ارتفع 3 ملايين طن عن مستويات عام 2022، ومرتفعا بنحو 19 مليون طن مقارنة بعام 2018.

وسجل إنتاج النفط البحري في الصين مستوى 62 مليون طن في 2023، وبذلك يكون النفط البحري مشاركا بنحو 60% في الزيادة المحققة في إجمالي الإنتاج، فيما وصل إنتاج النفط الصخري إلى مستوى 4 ملايين طن.