إنتاج أوبك يرتفع 70 ألف برميل يومياً في ديسمبر

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط في كانون الأول / ديسمبر بواقع 70 ألف برميل يومياً عن نوفمبر تشرين الثاني إلى 27.88 مليون برميل يوميا قبل تخفيضات 2024 وانسحاب أنجولا من المنظمة، كما أظهر مسح أجرته “رويترز” اليوم الجمعة.

وارتفع إنتاج أوبك من النفط في ديسمبر بفضل زيادة الإنتاج في العراق وأنجولا ونيجيريا مما عوض التخفيضات التي أعلنتها السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك+ الأوسع لدعم السوق.

وضخت منظمة أوبك 27.88 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن نوفمبر تشرين الثاني. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.

وتأتي هذه الزيادة قبل تخفيضات أوبك+ الإضافية في عام 2024 وخروج أنجولا من المنظمة، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيض الإنتاج في كانون الثاني / يناير وتقلص حصة المنظمة في السوق. وتراجعت حصة أوبك في السوق بالفعل بسبب قيود الإنتاج وخروج بعض الأعضاء.

ووجد المسح أن أكبر الزيادات في ديسمبر جاءت من العراق وأنجولا بواقع 60 ألف برميل يوميا بعد أن عزز البلدان الصادرات.

وشحنت نيجيريا المزيد من النفط الخام إلى الخارج دون أن تبدأ حتى الآن في ضخ المنتجات النفطية من مصفاة دانجوت الجديدة.

ويستند مسح رويترز، الذي يهدف إلى تتبع الإمدادات في السوق، إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف إيكون ومعلومات من شركات تتابع التدفقات مثل بترو-لوجستيكس وكبلر ومعلومات من مصادر في شركات النفط وفي أوبك ومن شركات استشارية.