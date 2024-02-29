فريق التحرير by فريق التحرير

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إنتاج أوبك يرتفع في فبراير

ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 26.42 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بزيادة 90 ألف برميل يومياً

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط في شباط / فبراير كما أظهر مسح أجرته رويترز اليوم الخميس، إذ عوض تعافي الإنتاج الليبي تأثير تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل أعضاء آخرين في إطار اتفاق لمجموعة “أوبك+”.

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.42 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بزيادة 90 ألف برميل يومياً مقارنة مع يناير كانون الثاني. وارتفع إنتاج ليبيا 150 ألف برميل يومياً على أساس شهري.

وتراجع إنتاج السعودية بمقدار 20 ألف برميل إلى 8,97 مليون برميل يومياً في فبراير من 8,99 مليون برميل يومياً في كانون الثاني / يناير.

كما تراجع إنتاج الإمارات بمقدار 20 ألف برميل إلى 2,9 مليون برميل يومياً في فبراير من 2,920 مليون برميل يومياً في يناير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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