اعتبر وزير الطاقة السعودي ما يتم الترويج له على أن الطلب على النفط ضعيف مجرد خدعة و إساءة لاستخدام البيانات.

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة إن بعض دول إفريقيا تقوم بخيار صعب بين تصدير الطاقة أو استهلاكها، و إن اقتصادات إفريقيا بحاجة إلى النمو.

كما شدد الوزير على أن الوصول إلى الطاقة يعدّ أهم قضايا دول أفريقيا، في ظل وجود مئات الملايين من سكان القارة يفتقرون إلى الكهرباء والغذاء النظيف.

وقال في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد اليوم الخميس في الرياض: “نتفهم الألم الأفريقي الذي يتراكم منذ سنين.. إذ إن الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة مهم لسكان القارة”.

و أكد على إن الطلب على النفط ما يزال قوياً، وإن المضاربين هم من يتحملون اللائمة في انخفاض الأسعار الأخير.

وكان الوزير قال أوضح للصحفيين في الرياض عندما سُئل عن سبب انخفاض أسعار النفط، قائلا: “الطلب ليس ضعيفاً، البعض يزعم ذلك، لكن كل هذا مجرد خدعة”.

أضاف الوزير أن بعض المنخرطين في سوق النفط أساؤوا فهم الزيادات في صادرات النفط من الدول العربية الأعضاء في منظمة “أوبك” خلال الأشهر الأخيرة، وربطوا بينها وبين معدل إنتاج تلك الدول، لافتاً إلى أن الشحنات موسمية تميل إلى الانخفاض في الصيف، ثم تصعد مجدداً في سبتمبر وأكتوبر، ما يعني أنه لا ينبغي النظر إليها على أنها تعني وجود تقلبات في الإنتاج.

ووصف الأمير عبد العزيز الخلط بين ارتفاع الصادرات وصعود الإنتاج بأنه “إساءة استخدام للبيانات”.

ووقع وزير الطاقة أثناء المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي في الرياض مذكرات تفاهم مع عدة دول إفريقية في مجال الطاقة.

يشارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان #وزير_الطاقة، اليوم في أبوظبي، في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ، للتأكيد على توحيد جهود العمل المناخي #PreCop#COP28 pic.twitter.com/fZABjmH8Kw — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 30, 2023