“كيبك” الكويتية تعلن نجاح التشغيل الكامل لأكبر منشأة تكرير في العالم

استكملت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك ( KIPIC)، تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة، والأخيرة في مجمع الزور البترولي، بنجاح وبصورة آمنة.

وأضافت “كيبك” على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي”إكس”، إنها بهذا الإعلان تحقق أحد أهم أهداف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، وشركاتها 2040، في الوصول إلى الطاقة التكريرية القصوى لمصفاة الزور، والتي تبلغ 615 ألف برميل في اليوم.

ومصفاة الزور، هي أحدث مصفاة في الكويت، وتهدف لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام، أيضا هي من المشروعات النفطية العمالقة التي تنفذها دولة الكويت، وبلغت تكلفتها، نحو 4.871 مليار دينار كويتي 15.8 مليار دولار.

كما تحتل مصفاة الزور، حسب تقرير المسح العالمي للتكرير، المرتبة الـ 7 عالميا ضمن قائمة أكبر مصافي نفط في العالم، وأيضا هي أكبر منشأة تكريرا في العالم يتم بناؤها على مرحلة واحدة.

وتنتج مصفاة الزور، منتجات مكررة مختلفة، تتضمن زيت الوقود منخفض الكبريت، الذي يشغل المحطات التابعة لوزارة الكهرباء والماء الكويتية، فيما يتم تصدير الإنتاج الزائد للخارج.

وبعد إضافة إنتاج مصفاة الزور الثالثة، إلى إنتاج مصفاتي ميناء عبد الله، والأحمدي، البالغ 800 ألف برميل يوميا،ترتفع القدر التكريرية للكويت، إلي 1.415 مليون برميل يوميا.

وقال وليد الرشيد البدر، الرئيس التنفيذي لشركة “كيبك”، حسب وكالة الأنباء الكويتية، إن مصفاة الزور التابعة للشركة نجحت في تزويد محطات إنتاج الكهرباء بمختلف أنحاء الكويت بزيت الوقود منخفض الكبريت.

وبدوره، علي العجمي، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات مصفاة الزور، إن المصفاة نجحت في تصدير شحنات تجارية من المنتجات المكررة عالية الجودة، إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنها نجحت في تصدير أول وأكبر شحنة للديزل المطور منخفض الكبريت إلى السوق الأوروبية.

ومنتصف الشهر الماضي، توقف إنتاج مصفاة الزور بشكل شبه كامل، بعد انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود، بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسية، واستغرق إصلاح العطل نحو 10 أيام.