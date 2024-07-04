إصابات في حريق في مصنع جنرال ديناميكس بولاية أركنساس

وقع انفجار أدى إلى حريق في مصنع للذخائر والصواريخ ومواد البايروتكنيكس لشركة جنرال داينامكس، وأصدرت الشركة بيانًا صحفيًا بشأن الحادث جاء فيه: “في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة اليوم، وقع حادث في مصنع جنرال ديناميكس للذخائر والأنظمة التكتيكية في كامدن، أركنساس. في هذا الوقت، نعمل مع المستجيبين الأوائل ويمكننا تأكيد أن الحادث أسفر عن إصابتين على الأقل وشخص واحد مفقود”.

واشارت تقارير صحفية إلى أن انفجار هز مصنع جنرال ديناميكس للصواريخ و البايروتكنيكس في أركنساس ويتم في المنشأة تصنيع الذخائر والأنظمة التكتيكية مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل وفقدان شخص واحد.

ونقلت تقرير صحيفة محلية اسمها كامدن نيوز أن مصنع الأسلحة الذي تبلغ مساحته 880 ألف قدم مربع، يقع على بعد حوالي 86 ميلاً جنوب ليتل روك، وهو مصنع متطور للإنتاج عالي السرعة للأسلحة، بما في ذلك “صاروخ هيدرا-70 مقاس 2.75 بوصة، وصواريخ هيلفاير وجافيلين، ونظام الشحنة المدفعية المعياري وذخائر الهاون المختلفة” بحسب موقع الشركة.

يذكر أن جنرال دايناميكس تعد من أهم شركات الأسلحة الأمريكية التي تلقب بـ “الخمسة الكبار” عالميًا: وتضم جنرال دايناميكس ولوكهيد مارتن وبوينج ونورثروب جرومان ورايثيون.

يذكر أن منتجات البايروتكنيكس Pyrotechnics التي تستخدم للصواعق، أي مواد التفجير في الألعاب النارية ومختلف الذخائر والأسلحة.

https://x.com/makngrose/status/1808737671390580911