إس آند بي تستكشف مخاطر طفيفة على النفط والغاز ما لم تتسع الاضطرابات

أصدرت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تقريرا نوهت أنه لا يعتبر تصنيفًا ائتمانيًا، وذكرت فيه أنه سيكون لتغييرات مسارات السفن الناجمة عن الهجمات في البحر الأحمر تأثير طفيف على الكيانات القطرية المصنفة المنكشفة على مخاطر النفط والغاز.

التقرير نشرته الوكالة في 25 يناير 2024 بعنوان “اضطرابات البحر الأحمر: “تأثير اضطرابات البحر الأحمر على الكيانات القطَرية المصنفة المنكشفة على المخاطر المرتبطة بالنفط والغاز”).

وقالت روان عويدات؛ محلل ائتماني في الوكالة: “باستثناء خطر نشوب حرب إقليمية، نعتقد أن التأثير على الكيانات القطَرية وغيرها من الكيانات في الشرق الأوسط المنكشفة على مخاطر النفط والغاز سيكون قابلًا للإدارة. لأن معظم العملاء يقعون في قارة آسيا”.

وأضافت روان: “مع ذلك، يبقى إغلاق مضيق هرمز يشكل خطرًا. حتى الإغلاق الجزئي سيكون له تأثير أكبر بكثير على الكيانات القَطَرية المصنفة المنكشفة على للنفط والغاز لأنه طريقها الرئيسي للتصدير”.

شهدت سفن الحاويات في خليج عدن أكبر انخفاض مقارنة بالسفن العابرة الأخرى ذات البضائع السائبة والناقلات. ويتزايد تحويل الشركات لمسارات ناقلاتها. وفي يناير الجاري أفادت مصادر إعلامية أن شركة قطَر للطاقة توقفت عن إرسال الناقلات عبر البحر الأحمر، رغم استمرار الإنتاج.

وقد يؤدي توقف وتعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر لفترات طويلة إلى إبطاء تسليم الغاز الطبيعي المسال القطري إلى أوروبا، وكذلك الغاز الطبيعي المسال الروسي والأمريكي إلى آسيا. ويبدو أن تغيير المسار عبر المرور برأس الرجاء الصالح هو الطريق البديل المفضل، لكن هذا يضيف 10 أيام على الأقل إلى الرحلة.