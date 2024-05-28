أوبك: 104.5 مليون برميل يوميا متوسط الطلب العالمي على النفط في 2024

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن الاقتصاد العالمي كان مرنا نسبيا في الأشهر الأخيرة، مما دفع أوبك إلى مواصلة توقع نمو قوي للطلب على النفط هذا العام والعام المقبل.

وقال الغيص خلال الجلسة الخاصة للاجتماع الـ141 لمجلس اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك: “بالنسبة لعام 2024، سيبلغ نمو الطلب على النفط 2.2 مليون برميل يوميا، مع توقع أن يبلغ متوسط ​​إجمالي الطلب العالمي 104.5 مليون برميل يوميا”.

وأضاف الأمين العام لمنظمة أوبك أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط تظهر في العام المقبل توسعا قويا إضافيا قدره 1.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، بمتوسط ​​106.3 مليون برميل يوميا.

وردد رئيس المنظمة – التي تقيد حاليا العرض للسوق في صفقة أوبك+ بالتنسيق مع العديد من المنتجين من خارج أوبك بقيادة روسيا – توقعات أوبك في أحدث تقرير شهري لسوق النفط (MOMR).

أوبك.. الطلب العالمي على النفط

تواصل أوبك إبداء وجهة نظر متفائلة بشأن الطلب العالمي على النفط على الرغم من مخاوف السوق بشأن تذبذب الطلب واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مما قد يضر باستهلاك النفط، وفقا لـ”Oil price”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت أوبك في تقريرها الشهري إن الاقتصاد العالمي المرن في أوائل هذا العام لديه إمكانات صعودية إضافية في النصف الثاني مع احتمال تخفيف السياسات النقدية.

وتقدر أوبك أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024. وبالنسبة للعام بأكمله، من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى 104.5 مليون برميل يوميا، مدفوعا “بالطلب القوي على السفر الجوي والتنقل الصحي على الطرق، بما في ذلك النقل بالشاحنات، وكذلك الأنشطة الصناعية والزراعية في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

نمو الاقتصاد العالمي

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قالت أوبك: “على الرغم من بعض المخاطر السلبية، فإن الزخم المستمر الذي لوحظ منذ بداية العام يمكن أن يخلق إمكانات صعودية إضافية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024 وما بعده”.

تتجه الأنظار الآن إلى أوبك وأوبك+ حيث سيجتمعون في نهاية هذا الأسبوع لتحديد كيفية المضي قدما في تخفيضات الإنتاج الحالية في النصف الثاني من العام.

ومع الانخفاض الأخير في أسعار النفط، يتوقع معظم المحللين أن تبقي أوبك+ التخفيضات كما هي لبقية العام.