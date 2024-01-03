أوبك ملتزمة بتطبيق إعلان التعاون

أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، الأربعاء، التزامها بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون.

وشدد على أن التعاون والحوار داخل تحالف “أوبك+”، سيستمر لصالح “جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي ككل”.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن جهود “أوبك+” كانت واضحة في مساعدة الاقتصاد العالمي في التغلب على التحديات على مدى السنوات الماضية وضمنت استقرار السوق.

وأكدت الالتزام الكامل من جانب الدول المشاركة في إعلان التعاون بوحدة المجموعة، وتماسكها، وكذلك التزامها بجهود المجموعة المستمرة والحثيثة الرامية إلى الحفاظ على استقرار سوق البترول، من خلال مواصلة العمل في إطار إعلان التعاون، الذي تم توقيعه في 10 كانون الأول/ديسمبر 2016، وتمت التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة للمجموعة.

وبيّنت المنظمة أن المستويات المتميزة من التعاون، والحوار، والاحترام المتبادل، والثقة، هي الأساس لمواصلة هذه الجهود المتكاتفة المستمرة، وذلك لما فيه صالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، فضلاً عن مردوده الإيجابي على الاقتصاد العالمي ككل.