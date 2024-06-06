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أوبك تدافع عن قراراتها وتؤكد قوة الطلب على النفط

تدافع “أوبك” عن قراراتها الأخيرة بشأن مستويات إنتاج النفط، مؤكدة أن الطلب على النفط لا يزال قوياً وأن أساسيات السوق تدعم هذه القرارات.

فريق التحرير by فريق التحرير
هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"

أكد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، أن الطلب على النفط لا يزال قوياً، معرباً عن تفاؤله باستمرار هذا الزخم بفضل تعافي حركة السفر العالمية، وذلك خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي.

وفي معرض دفاعه عن قرارات “أوبك+” الأخيرة، أكد الغيص نجاح التعديلات التي أجرتها المجموعة على اتفاق مستويات إنتاج النفط، مشدداً على أن أساسيات السوق تدعم هذه القرارات.

وكانت “أوبك+”، التي تضم أعضاء المنظمة وحلفاء من بينهم روسيا، قد اتفقت يوم الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضاتها للإنتاج حتى عام 2025، مع إمكانية إلغاء خفض طوعي من ثمانية أعضاء تدريجياً اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، قررت المنظمة تمديد تخفيضات الإنتاج حسب إعلان التعاون حتى نهاية 2025، مع تحديد مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2025 عند 39.725 مليون برميل يومياً، قبل تطبيق أي تخفيضات طوعية للدول الأعضاء.

كما أقرت زيادة الإنتاج المستهدف في الإمارات بواقع 300 ألف برميل يومياً إلى 3.519 مليون برميل يومياً، مع التأكيد على صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تقييم أسواق النفط العالمية ومستويات الإنتاج والالتزام بإعلان التعاون.

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