في اجتماع عُقد اليوم بمدينة الرياض، وافق تحالف “أوبك+” على تمديد خفض إنتاج النفط الحالي حتى نهاية عام 2025. جاء هذا القرار بعد مناقشات شاملة حول سياسة إنتاج النفط وتقييم للوضع العالمي للسوق النفطية.

وتم تحديد مستوى الإنتاج المستهدف عند 39.7 مليون برميل يومياً، للفترة من يناير 2025 إلى ديسمبر 2025، وذلك بحسب بيان صادر عن التحالف اليوم.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية أن سقف إنتاجها النفطي في عام 2025، يبلغ 10.478 مليون برميل.

كما تقرر تمديد مدة التقييم حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، بهدف مساعدة في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026، و استكمال تحليل الوضع العالمي للسوق وتحديد استراتيجيات الإنتاج للسنوات القادمة، بما يضمن استمرار توافق الأسواق وتجنب التذبذبات غير المرغوب فيها.

وفي إطار هذا القرار، فقد شملت التخفيضات الإجمالية 5.86 مليون برميل يومياً، ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.

وتستمر التخفيضات الطوعية التي يقوم بها بعض الدول الأعضاء حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما يتم النظر في التمديد لفترات زمنية إضافية.

و تحالف “أوبك+”، يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى دول أخرى مثل روسيا، وقد تم خلال الاجتماع تأكيد الالتزام بإعلان التعاون وتقييمه وفقاً لمستويات الإنتاج، واستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة والمنهجية المطبقة على الدول الأعضاء.

كما حضر الاجتماع وزراء من دول مختلفة، بما في ذلك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ووزراء الطاقة في الإمارات، وعُمان، وأوزبكستان، والعراق، والكويت.