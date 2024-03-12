أوبك تحافظ على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2024 و 2025، متوقعةً زيادةً قويةً نسبياً. بينما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024، مُشيرةً إلى إمكانية حدوث تحسن أكبر.

وفقًا لتقرير “أوبك” الشهري، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و 1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وتُعد هذه التوقعات متطابقة مع توقعات الشهر الماضي.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ظلت تحركات الأسعار محدودةً، وذلك مع ترقب السوق لتقارير شهرية من وكالات نفطية.

ويُشير محللون من “إيه.إن.زد” إلى أن تداول النفط الخام يتم في نطاق ضيق، بينما ينتظر المتعاملون تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية: “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.