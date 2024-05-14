أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط 2.2 مليون برميل يومياً في 2024

ثبتت منظمة الدول المُصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم الثلاثاء، تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والقادم، فضلاً عن تثبيت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي.

وتوقعت “أوبك” نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في 2024، و1.8 مليون برميل يومياً في 2025، وذلك دون تغيير عن تقديراتها في تقرير الشهر الماضي.

وذكرت المنظمة أنه رغم تعديل بيانات نمو الطلب في الربع الأول من العام الجاري بالرفع بصورة طفيفة، بما في ذلك الطلب في الأمريكتين، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والصين، لكن خفض تقديرات النمو خلال الربعين الثاني والثالث من العام في الشرق الأوسط تسبب في محو هذه الزيادة.

كما أبقت المنظمة على تقديراتها بشأن نمو إمدادات الدول غير الأعضاء في ميثاقها للتعاون المشترك؛ عند 1.2 مليون برميل يومياً في 2024، و1.1 مليون برميل يومياً في العام التالي.

وأوضحت “أوبك” أنه من المتوقع نمو إمدادات دول ميثاق التعاون “أوبك+”من الغازات الطبيعية المسالة، والسوائل الهيدروكربونية غير التقليدية بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً لتبلغ 8.3 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال 2024، على أن تتراجع بعد ذلك بمقدار طفيف يبلغ 10 آلاف برميل يومياً إلى 8.3 مليون برميل في المتوسط عام 2025.

وأشارت إلى أنه اعتماداً على مصادر ثانوية للبيانات، تراجع إنتاج دول الميثاق من النفط الخام بمقدار 246 ألف برميل يومياً على أساس شهري في نيسان / أبريل، ليسجل 41.02 مليون برميل في المتوسط.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، أبقت المنظمة على توقعاتها بشان معدل النمو في عامي 2024 و2025 عند 2.8% و2.9% على الترتيب، لكنها رفعت معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي إلى 2.2% و1.9% خلال ذات العامين (من 2.1% و1.7%).

كما رفعت “أوبك” تقديراتها لنمو الاقتصاد الروسي إلى 2.3% في 2024 بدلاً من 2% في توقعاتها السابقة، وأبقت على معدل النمو المتوقع في 2025 عند 1.4%.