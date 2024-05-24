أوبك+ تؤجل اجتماع سياسة الإنتاج إلى 2 يونيو

أعلن تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا، تأجيل اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج يومًا واحدًا إلى الثاني من حزيران/يونيو.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في فيينا في الأول من حزيران/يونيو، لكنه سيعقد عبر الإنترنت في اليوم التالي.

ينفذ منتجو النفط في تحالف “أوبك+” حاليًا خفضًا طوعيًا للإنتاج يبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا للنصف الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي تمدد خفضًا طوعيًا سابقًا.

وتأتي هذه التخفيضات بالإضافة إلى خفض سابق تم الإعلان عنه منذ أواخر عام 2022 على عدة مراحل، ليصل إجمالي التخفيضات المُتعهد بها إلى نحو 5.86 مليون برميل يوميًا، أو ما يعادل 5.7% تقريبًا من الطلب العالمي اليومي.

في هذا السياق، استبعد قسم الأبحاث التابع لسيتي غروب “CITI RESEARCH” أن يعمّق تحالف “أوبك بلس” من حجم تخفيضات الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح أن زيادة التخفيضات ستكون على الأرجح مفاجأة ذات أثر إيجابي، لكنها تبقى احتمالاً ضعيفًا من وجهة نظرهم، حيث يبقى السيناريو الأرجح هو الحفاظ على التخفيضات الحالية للربع الثالث من العام.

وتوقعت “سيتي غروب” أن يسجّل متوسط خام برنت 86 دولارًا في الربع الثاني من 2024، لكن المتوسط بالنسبة للنصف الثاني من العام يتجه نحو 70 دولارًا ومتوسط 60 دولارًا في 2025.