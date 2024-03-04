أعلنت أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” عن تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط التطوعية الإضافية من قبل عدد من دول مجموعة “أوبك بلس”.



ووفقاً لبيان أمانة “أوبك”، تم تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية بمقدار مليونين ومائتي ألف برميل يومياً. ويتم حساب هذه التخفيضات من مستوى الإنتاج المطلوب في عام 2024م، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة “أوبك” في يونيو 2023م.



وقد أكدت عدة دول من مجموعة “أوبك بلس” التزامها بتخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية، حيث قدمت المملكة العربية السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان عروضها للتقليل من إنتاجها بمقدار محدد.



بالإضافة إلى ذلك، أعلنت روسيا الاتحادية عن تخفيض إنتاجها بمقدار 471 ألف برميل يوميًا للربع الثاني من عام 2024م، كجزء من التزامها بتخفيضات الإنتاج التطوعي.



وكان الإعلان عن هذه التخفيضات التطوعية الإضافية قد تم من قبل دول أوبك بلس التالية: المملكة العربية السعودية (مليون برميل يوميًا)؛ العراق (220 ألف برميل يومياً)؛ الإمارات العربية المتحدة (163 ألف برميل يومياً)؛ الكويت (135 ألف برميل يومياً)؛ كازاخستان (82 ألف برميل يوميا)؛ الجزائر (51 ألف برميل يوميا)؛ عُمان (42 ألف برميل يومياً) وذلك، للربع الثاني من عام 2024م، وبعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستتم إعادة هذه الكميات التي خفضت تطوعياً بشكل تدريجي وفقاً لظروف السوق.





وقد أعلنت عدة دول عضوة في مجموعة “أوبك بلس” عن التزامها بالتخفيضات التطوعية الإضافية، وهي كالتالي:



المملكة العربية السعودية بمقدار مليون برميل يوميًا.

العراق بمقدار 220 ألف برميل يوميًا.

الإمارات العربية المتحدة بمقدار 163 ألف برميل يوميًا.

الكويت بمقدار 135 ألف برميل يوميًا.

كازاخستان بمقدار 82 ألف برميل يوميًا.

الجزائر بمقدار 51 ألف برميل يوميًا.

عمان بمقدار 42 ألف برميل يوميًا.

تهدف هذه الخطوات إلى استقرار السوق العالمية للنفط وضبط الإمدادات والطلبات، مما يسهم في دعم استقرار الأسعار وتحقيق التوازن المطلوب في السوق.

Several OPEC+ countries announce extension of additional voluntary cuts of 2.2 million barrels per day for the second quarter of 2024



Press release: https://t.co/SFyTX8zyvU — OPEC (@OPECSecretariat) March 3, 2024