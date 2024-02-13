فريق التحرير by فريق التحرير

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أوبك: السوق مستقرة ولا داعي للقلق

أكد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، أن سوق النفط مستقر وآخذ في التحسن، مع توقعات إيجابية للطلب على النفط هذا العام.

فريق التحرير by فريق التحرير
أوبك

أكد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، أن قرار السعودية بتأجيل توسعة إنتاجها النفطي لا يعني ضعف الطلب العالمي على النفط.

أوضح الغيص في حوار له مع وكالة “رويترز” في دبي على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، أن “السوق مستقرة”، متوقعًا زيادة الطلب مستقبلًا بفعل نمو الاقتصاد العالمي.

وتحدث الغيص عن القرار السعودي الأخير بخفض الطاقة الإنتاجية المخطط لها إلى حدود 12 مليون برميل في اليوم: “لا أستطيع التعليق على القرار السعودي، لكن لا ينبغي اعتبار الخطة مؤشرًا لتراجع الطلب العالمي. هذا الإجراء يظهر مرونة منظمة أوبك+ في إدارة الأسواق العالمية”.

ويتوقع خبراء المنظمة أن تكون هذه المرحلة حاسمة لأسواق النفط مع تحسن ظروف السوق، إذ تشير التقارير الأخيرة إلى:

  • ارتفاع التوقعات للطلب العالمي على النفط
  • زيادة توقعات نمو الاقتصاد العالمي في الصين وكثير من الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة.

انسحاب أنغولا من أوبك لا يمثّل مشكلة

في سياق متصل، علّق الغيص على إعلان أنغولا انسحابها من منظمة أوبك في كانون الأول/ديسمبر الماضي موضحًا أنه لا يشكل مصدر قلق. وقال: “هذه ليست المرة الأولى التي يغادر فيها بلد المنظمة. الأبواب مفتوحة أمام انضمامها مجددًا مستقبلًا.”

ورأى الأمين العام أن التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل عدد من الدول في “أوبك +”، تعكس مرونة المجموعة واستجابتها للعوامل المتغيرة بفاعلية.

وأكد هذا التوجه من قبل أكبر تحالف للدول المنتجة للنفط في العالم استطاعتها الوفاء باحتياجات السوق على المدى القصير والبعيد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...