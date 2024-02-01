تحالف “أوبك+”: ضبط إنتاج البترول بالأسواق النفطية



في تجمعٍ حضره ممثلون عن القوى النفطية الرئيسية، عقدت اليوم الخميس، اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج البترولي اجتماعها الثاني والخمسون، وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي.

تركزت المناقشات على تحليل بيانات إنتاج البترول الخام لشهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

في بيان صادر عن اللجنة، أكدت التقارير الواردة أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك وشركاؤها خارج حدودها، استمروا في تطبيق التعديلات المتفق عليها في الاجتماع الوزاري السابق في يونيو 2023. وقد أعربت اللجنة عن تقديرها للالتزام الرفيع الذي أظهرته هذه الدول، مُؤَكِدة على أهمية تحقيق التوازن اللازم في سوق النفط العالمية.

وفي سياق تقييم ظروف السوق، ركزت اللجنة على رغبة الدول الأعضاء في التعامل الفعّال مع التحديات المستجدة، مُعلنة استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي كنتيجة للتماسك القوي بين الدول المشاركة، سواء كانت عضوة في منظمة أوبك أو من خارجها.

من الناحية البارزة، أعلنت اللجنة استمرار مراقبتها للالتزام بتعديلات الإنتاج، وذلك بما في ذلك التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلنَت في أبريل ونوفمبر 2023. وفي ختام الاجتماع، أكدت أن الاجتماع الثالث والخمسون للجنة سيُعقد في 3 أبريل 2024.

تجسد هذه التطورات الأخيرة التزام الدول بتحقيق استقرار أسواق النفط وضبط إنتاجها، مع تأكيد التعاون المتسارع بين الدول الأعضاء، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وضمان التوازن المستدام في قطاع الطاقة.

Press release: 52nd Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee



➡️ https://t.co/ouRaNung7Q — OPEC (@OPECSecretariat) February 1, 2024