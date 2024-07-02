الأمين العام لمنظمة أوبك: الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية “لا تنتج في صوامع”

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، إن أنصار المعادن الحيوية باعتبارها السبيل لجعل العالم يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، لا يقدمون الصورة الكاملة لأن تقييماتهم للاستثمارات الضرورية، وسرعة التحول في مجال الطاقة، تبدو غير واقعية.

أوبك تقدم “تقييم واقعي” للتحول في الطاقة

وكتب الغيص في مقال نشر على موقع أوبك على الإنترنت، الاثنين، بعنوان “تقييم واقعي”، أن صناع السياسات والمتنبئين، وكذلك دعاة التحول السريع في مجال الطاقة، بحاجة إلى النظر بعناية فيما إذا كانت الاستثمارات المطلوبة، وحجم إمدادات المعادن الحيوية، ممكنة في سيناريوهات صافي الانبعاثات الصفرية، مشيرا إلى حاجة مشاريع التعدين لاستخراج المعادن المهمة، لفترات زمنية طويلة من الاكتشاف إلى الإنتاج الأول.

وأضاف:” علاوة على ذلك، يعد تعدين المعادن المهمة أيضا نشاطا كثيف الاستهلاك للطاقة، وهو نشاط يعمل اليوم على الهيدروكربونات.. ولا يمكن أن يعمل بطريقة أخرى”.

النفط والفحم والغاز من مكونات إنتاج الطاقة المتجددة

ويعتبر الفحم، والغاز الطبيعي، أمرين حيويين لمعالجة المعادن الخام الحيوية لتحسينها، وتحويلها إلى منتجات على مستوى البطاريات جاهزة للاستخدام في الطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية (EVs).

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك:” تُستخدم المنتجات النفطية أيضا في الحفارات، والجرافات، والشاحنات القلابة في الموقع، بالإضافة إلى أشكال النقل المختلفة لنقل المعادن من مراكز العرض إلى مراكز الطلب”.

وأضاف:” كما تُستخدم المنتجات النفطية، وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أيضًا في إنتاج الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والمركبات الكهربائية”.

الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية “لا تنتج في صوامع”

وأكد الغيص:” إن صناعة النفط، ومصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية ليست منفصلة عن بعضها البعض”.

وأوضح:” أنها لا تنتج في صوامع”، وأكد موقفه بأنه لا يمكن إزالة النفط والغاز من نظام الطاقة العالمي، واستبدالهما ببساطة بالمركبات الكهربائية ومحطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

رغم الاستثمارات الضخمة مساهمة الطاقة المتجددة ضئيلة

وتساءل الغيص:” هل من الواقعي الاعتقاد بأن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تلبي التوسع المتوقع في الكهرباء وحدها، لا سيما بالنظر إلى أن العالم استثمر أكثر من 9.5 تريليون دولار في “التحول” على مدى العقدين الماضيين، ومع ذلك لا تزال طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، توفر ما يقل قليلاً عن 4% من الطاقة في العالم”.

وتابع الغيص: كما أن معدل الانتشار العالمي للمركبات الكهربائية يتراوح بين 2%، و3%.

وفي الشهر الماضي، قال الغيص إن ذروة الطلب على النفط ليست في الأفق، نافيا توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى ذروته قبل عام 2030.