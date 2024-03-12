أمريكا الأولى عالمياً في انتاج النفط للعام السادس

قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الخام الأمريكي يتصدر العالم للعام السادس على التوالي بمتوسط ​قياسي يبلغ 12.9 مليون برميل يومياً.

وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سجل في كانون الأول / ديسمبر مستوى قياسياً شهرياً جديداً بلغ أكثر من 13.3 مليون برميل يوميا.

وأردفت إدارة معلومات الطاقة “أنتجت الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من أي دولة في أي وقت في السنوات الست الماضية، وفقاً لإحصاءاتنا للطاقة الدولية”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن دولة أخرى ستكسر الرقم القياسي قريباً.

أما في السعودية، فقد أمرت الحكومة في كانون الثاني / يناير شركة أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يومياً، أي أقل مليون برميل يومياً من الهدف المعلن في عام 2020.

وانخفض خام برنت القياسي العالمي يوم الاثنين، متراجعاً عن 82 دولاراً للبرميل، مع إضافة المخاوف الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وروسيا للمخاوف الأخرى المتعلقة بتراجع الطلب في الصين.

وفي الآونة الأخيرة، اتفق أعضاء أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا على تمديد خفض إنتاج النفط طوعيا 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، مما يوفر دعما إضافياً للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.