فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي.. تركيب ألواح شمسية في مرآب مترو وترام الإمارة

تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى ترجمة رؤية حكومة دبي ضمن مبادرة “شمس دبي” واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة والطاقة المتكاملة

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بدء أعمال تركيب الألواح الشمسية في محطة إيواء المترو في جبل علي، ومحطة إيواء المترو في القصيص، ومحطة إيواء الترام في الصفوح، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2024، بإجمالي إنتاج للطاقة الشمسية 9.959 ميجاوات.

وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى ترجمة رؤية حكومة دبي ضمن مبادرة “شمس دبي” واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة والطاقة المتكاملة، وتنفيذاً لاستراتيجيتها نحو تحقيق صافي انبعاثات “صفرية” بحلول 2050 في المحاور الثلاثة (النقل الجماعي الأخضر، المباني والمرافق، إدارة النفايات).

دبي

وتعد أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية جزءاً من منظومة الطاقة المتجددة المستدامة، وهي تخدم جهود الهيئة في تحسين كفاءة البنية التحتية في مرافقها ومنشآتها، بالإضافة إلى دور الألواح الشمسية في توفير التكاليف والحفاظ على الموارد، والتقليل من الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة البيئة.

ويتضمن تركيب الألواح الشمسية في مرآب مترو وترام دبي مرحلتين:

المرحلة الأولى في التركيب الميكانيكي ويتم فيها تركيب الهيكل وتركيب الألواح الكهروضوئية.

المرحلة الثانية هي التركيبات الكهربائية ويتم في هذه المرحلة تركيب الكابلات وتأسيس توصيلات الطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن تحقق الهيئة إجمالي وفر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يبلغ 3.962 طن سنوياً.

دبي

وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية في محطة إيواء المترو في جبل علي حوالي 3.165 ميجاوات، ومحطة إيواء المترو في القصيص حوالي 3.804 ميجاوات، ومحطة إيواء الترام  في الصفوح حوالي  2.990 ميجاوات، منوها أن العمر المتوقع للألواح الشمسية من 25 إلى 30 عاماًـ حيث تم وضع برنامج صيانة دورية بهدف متابعة قراءات إنتاج الطاقة ومراقبة الكفاءة التشغيلية لهذه المرافق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...