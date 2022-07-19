أكوا باور توقع مذكرة تفاهم مع بوسكو الكورية الجنوبية

وقّعت شركة أكوا باور السعودية، المطوّر والمستثمر والمشغّل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء والهيدروجين الأخضر حول العالم، مذكّرة تفاهم مع الشركة القابضة لمجموعة “بوسكو” الكورية الجنوبية.

تهدف المذكّرة إلى النظر في الفرص المتاحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل الأمونيا الخضراء، بشكل مشترك، وذلك بهدف إزالة الكربون من عمليات توليد الطاقة وتصنيع الحديد في مجموعة “بوسكو”، فضلًا عن تقديم الخدمات ذات الصلة إلى عملاء آخرين لدى المجموعة في كوريا الجنوبية.

إنتاج الهيدروجين الأخضر



أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، بادي بادماناثان، عن سعادته بتلك الخطوة، وأهميتها بالنسبة للشركة، بحسب بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة، على نسخة منه، اليوم الثلاثاء 19 يوليو/تموز.

وقال بادماناثان: “من خلال التزامنا الصريح بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، تتصدر أكوا باور قائمة الشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم الأمونيا التي سوف تسهم في إزالة الكربون من قطاعات بأكملها، بما في ذلك الصناعات التي يصعب فيها الحدّ من انبعاثات الكربون مثل تصنيع الحديد”.

وتابع: تأتي شراكتنا مع بوسكو القابضة، وهي من أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع، تأكيدًا على التزامنا الراسخ بالتعاون المثمر مع جهات نتشارك وإياها الرؤية المستقبلية نفسها، لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى إزالة الكربون وتحقيق الحياد المناخي ضمن الإطار الزمني المحدد في اتفاق باريس للمناخ.أوضح بادماناثان أن هذا التعاون يُعدّ خطوة إضافية مهمة نحو ضمان مستقبل أفضل قائم على مصادر الطاقة المتجددة وابتكار الحلول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، قائلًا: “إننا فخورون جدًا بالدور الذي نؤديه في قيادة مساعي التغيير والمضي قدمًا في تحقيق التحوّل بمجال الطاقة على مستوى العالم”.

ومن خلال الاستثمار في مشروعات جديدة بالكامل، سوف يسهم الشركاء عبر إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في تحقيق أهداف مجموعة “بوسكو” الطموحة لإنتاج 500 ألف طن من الهيدروجين على مستوى العالم، بحلول العام 2030، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور.

وسيُستَخدَم ما تنتجه المجموعة من هيدروجين أخضر في مجالات وصناعات متنوّعة، بما في ذلك تلبية احتياجات المجموعة نفسها المرتبطة بتوليد الطاقة، إلى جانب استخدامه لتصنيع مواد البناء وتوليد الطاقة وغيرها من الصناعات القائمة في كوريا الجنوبية.