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أكوا باور توقّع اتفاقيات لشراء طاقة بقيمة 12.3 مليار ريال

عززت “أكوا باور” مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة من خلال إبرام اتفاقيات بقيمة 3.3 مليار دولار لتطوير ثلاثة مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير
أكوا باور

أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية، المتخصصة في تطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة والمياه، عن توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة بقيمة إجمالية تصل إلى 12.3 مليار ريال سعودي (3.3 مليار دولار).

وتشمل هذه الاتفاقيات تطوير وتنفيذ وتشغيل ثلاثة مشاريع رئيسية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق حضن والمويه والخشيبي في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقيات، التي تمتد على مدى 25 عامًا، ستقوم شركة “أكوا باور” بتزويد الشركة السعودية لشراء الطاقة بالكهرباء المولدة من هذه المشاريع.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروعين الواقعين في حضن والمويه 2000 ميغاواط لكل منهما، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع الثالث في الخشيبي 1500 ميغاواط.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لتشغيل هذه المشاريع في الظهور خلال النصف الأول من عام 2027. وستكون شركة “بديل”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، شريكًا في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 34.9%.

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية “أكوا باور” لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في هذا المجال.

وقد أعلنت الشركة في وقت سابق عن عزمها زيادة رأسمالها بمبلغ 7.125 مليار ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، بهدف تمويل مشاريعها التوسعية وتحقيق أهدافها الطموحة في مضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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