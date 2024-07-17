أكوا باور تبيع 35% من حصتها في شركات بـ 595.9 مليون ريال

أعلنت شركة أكوا باور، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، عن توقيع اتفاقية لإتمام صفقة بيع 35% من حصتها بقيمة 595.9 مليون ريال في كل من شركة أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة لشركة شبكة الطاقة الجنوبية الصينية الدولية.

وتم التوقيع على الاتفاقية بين شركة أكوا باور للطاقة الخضراء القابضة وشركة شبكة الطاقة الجنوبية الصينية الدولية وإغلاق المتطلبات المفروضة لإتفاقية البيع، وبالتالي أصبحت حصة أكوا باور في المشروعين 65%.

وتبلغ حصة أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة 100% في كل من شركات المشاريع والتي يندرج تحتها كل من مشروعي باش ودازهانكيلدي بإجمالي قدرة إنتاجية 1 جيجواط.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشروع محطة باش المستقل لطاقة الرياح 500 ميجاواط، كما تبلغ القدرة الإنتاجية لمشروع محطة دازهانكيلدي المستقل لطاقة الرياح 500 ميجاواط، وتم تطوير المشروعان من قبل شركة أكوا باور في جمهورية أوزبكستان.

ووقعت شركة أكوا باور إتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لتطوير وإنشاء وتشغيل وبالتالي نقل مشروعي طاقة الرياح. كما سيكون المتعهد بشراء الطاقة هي الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان.

ويقع المشروعان في منطقة بخارى وسيتم تطويرها على أساس “بناء، امتلاك، تشغيل، نقل”.

والمشروعان قيد الإنشاء وتبلغ إجمالي التكلفة الإستثمارية المتوقعة 5.1 مليار ريال سعودي.