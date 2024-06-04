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أكوا باور تبيع 30% من حصتها في رابغ العربية للمياه والكهرباء مقابل 255 مليون دولار

أكوا باور تبيع 30% من حصتها في رابغ العربية للمياه والكهرباء مقابل 844 مليون ريال، في إطار استراتيجية تدوير رأس المال وتحقيق مكاسب، واستهداف مستثمرين طويلي الأجل.

فريق التحرير by فريق التحرير
أكوا باور

أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن توقيع اتفاقية لبيع 30% من حصتها في شركة “رابغ العربية للمياه والكهرباء” (راوك) إلى شركة “حصانة الاستثمارية” مقابل 844 مليون ريال سعودي (255 مليون دولار).

تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية الشركة لتدوير رأس المال، حيث تتوقع الشركة تحقيق مكاسب مالية من هذه العملية. وقد أوضحت الشركة أن حصتها في “راوك” قبل الصفقة كانت 99%.

وتعد “راوك” محطة مستقلة لإنتاج المياه والكهرباء والبخار، وتقوم بتزويد مجمع “بترو رابغ” للبتروكيماويات بالخدمات الأساسية بموجب اتفاقية شراء طويلة الأجل.

وستستخدم “أكوا باور” عائدات البيع في الأغراض العامة للشركة، على أن يخضع نقل الأسهم لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية “أكوا باور” للتفاوض على عمليات بيع انتقائية لبعض أصولها لمستثمرين طويلي الأجل مثل صناديق التقاعد، بهدف تحقيق عوائد من حصص الملكية في المشروعات القائمة في محفظتها.

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فريق التحرير

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