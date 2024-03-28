أكوا باور تبني محطة تحلية مياه في السنغال بـ 800 مليون دولار

أعلنت “أكوا باور“، في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، أنها وقعت اتفاقية لمدة 32 عاماً مع وزارة المياه والصرف الصحي وشركة المياه الوطنية في السنغال، لإنشاء محطة تحلية بمبلغ 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار) في العاصمة داكار.

وستتولى “أكوا باور” مهام تصميم محطة تحلية مياه البحر في السنغال، وتمويلها، وإنشائها، وتشغليها، وصيانتها، كما ستضطلع بتصميم وإنشاء البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.

وستنفذ أعمال الإنشاء على مرحلتين، تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما 200 ألف متر مربع يومياً. وتتوقع الشركة بدء الأثر المالي بعد موعد التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في الربع الأول من 2028.

وقعت “أكوا باور” مذكرة تفاهم مع شركة المياه الوطنية في السنغال في أيلول / سبتمبر 2022 لتطوير محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في منطقة غراند كوت، شمال شرقي داكار، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة الكهرباء الوطنية لتطوير محطة لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة في منطقة كاب دي بيتش، بقدرة إنتاجية أولية تصل إلى 160 ميغاواط.