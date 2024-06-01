فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

أكوا باور السعودية تطور مشاريع الهيدروجين الأخضر في تونس

ستمكن المرحلة الأولية للمشروع بين تونس و”أكوا باور” من إنتاج حوالي 200.000 طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً

فريق التحرير by فريق التحرير
خلال توقيع مذكرة التعاون بين تونس و"أكوا باور"
خلال توقيع مذكرة التعاون بين تونس و"أكوا باور"

وقعت شركة “أكوا باور” السعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر مذكرة تعاون مع الجمهورية التونسية، في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس مساء الجمعة، تتعلق بإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر المدمج للطاقات المتجددة.
وستمكن المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج حوالي 200.000 طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً علماً أن كلفة الاستثمارات الإجمالية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليار دولار.
ووقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت، وعن شركة “أكوا باور” المدير التنفيذي للشركة ماركو أرشلي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...