أكوا باور السعودية تطور مشاريع الهيدروجين الأخضر في تونس

وقعت شركة “أكوا باور” السعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر مذكرة تعاون مع الجمهورية التونسية، في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس مساء الجمعة، تتعلق بإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر المدمج للطاقات المتجددة.

وستمكن المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج حوالي 200.000 طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً علماً أن كلفة الاستثمارات الإجمالية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليار دولار.

ووقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت، وعن شركة “أكوا باور” المدير التنفيذي للشركة ماركو أرشلي.

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