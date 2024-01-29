أكبر سفينة في العالم تبدأ العمل في مشروع “أدنوك” و”طاقة”

بدأت أكبر سفينة وأكثرها تقدماً في العالم عملها في مشروع “أدنوك” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”لمد كابلات الطاقة لإمداد عمليات إنتاج حقول “أدنوك” البحرية، وتبلغ تكلفة المشروع 13.95 مليار درهم “3.8 مليار دولار”.

ويُعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف المشروع إلى خفض انبعاثات الكربون لعمليات “أدنوك” البحرية بنسبة تصل إلى 50%.

وسيُستخدم نظام نقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد حقول “أدنوك” البحرية بطاقة نظيفة ويتطلب إنجاز المشروع حوالي 1000 كيلومتر من كابلات التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد.

وتبلغ القدرة الإجمالية المُركبة لنظام نقل الطاقة 3.2 جيجاواط ويتضمن وصلتي ربط تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار الكهربائي المباشر عالي الجهد ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي.

تمويل المشروع:

تم تمويل المشروع من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض تملكها بشكل مشترك كل من “أدنوك” و”طاقة” بحصة 30% لكل واحدة منهما، وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو”، وشركة “كيوشو للطاقة الكهربائية” اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” مجتمعين بحصة 40% وفق نظام البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية.

جهود “أدنوك” لخفض الانبعاثات:

أصبحت “أدنوك” في يناير 2022 أول شركة في قطاع الطاقة توفر كامل احتياجات عملياتها من شبكة الكهرباء البرية المُنتجة من مصادر الطاقة الشمسية والنووية النظيفة.

زادت “أدنوك” المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم “23 مليار دولار” لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045.

مشاريع “طاقة” للتيار الكهربائي المستمر عالي الجهد:

تابعت “طاقة” منذ ديسمبر 2021، العديد من مشاريع التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد تماشياً مع أهداف الشركة الجديدة للنمو لعام 2030 للتوسع في أعمال النقل والتوزيع.

وفي ديسمبر 2023، وقَّعت الشركة مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية مساهمتها في مشروع لربط التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بين اليونان وقبرص بطول 900 كيلومتر.