فريق التحرير by فريق التحرير

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اكتشاف أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم بالصين

يقع الحقل على بعد 170 كيلومترًا من بلدية تيانجين، ويُقدر احتياطيه المؤكد من النفط والغاز بأكثر من 40 مليون متر مكعب

فريق التحرير by فريق التحرير
حقل نفط

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري عن اكتشاف حقل “بوتشونغ 26-6” النفطي، وهو أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم، في جنوبي بحر بوهاي.

ويقع الحقل على بعد 170 كيلومترًا من بلدية تيانجين، ويُقدر احتياطيه المؤكد من النفط والغاز بأكثر من 40 مليون متر مكعب، بينما يتجاوز الاحتياطي التراكمي المؤكد 200 مليون متر مكعب.

وتُعد هذه الاكتشافات بمثابة علامة فارقة في تاريخ الطاقة، حيث تُشير إلى إمكانات هائلة لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتعزيز أمن الطاقة في الصين.

حقل نفط

أكبر حقل نفط صخري

وعثر المهندسون خلال أعمال التنقيب على طبقة من النفط والغاز يصل عمقها إلى 118 مترًا، ومن المتوقع أن يُنتج الحقل 390 مترا مكعبا من النفط (2453 برميل) و 50 ألف متر مكعب من الغاز يوميًا، وهو رقم قياسي في قدرة الإنتاج الاختبارية للآبار المكتشفة حديثًا.

ويُؤكد هذا الاكتشاف على قدرة الصين على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ويُعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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