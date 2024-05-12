أعلى 10 دول في إنتاج النحاس بالعالم خلال 2023

يعتبر النحاس معدنا أساسيا للتحول إلى الطاقة النظيفة لأنه موصل جيد للكهرباء، ونتيجة لذلك، شجعت الحكومات في جميع أنحاء العالم بناء مناجم جديدة، وكانت شركات التعدين تبحث عن مشاريع جديدة وتستحوذ على المناجم الحالية لتلبية الطلب المتزايد.

وفقا لبيانات من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فمعظم النحاس يأتي من أمريكا الجنوبية، وتنتج شيلي وبيرو ثلث إنتاج النحاس في العالم.

أكبر منجمين في العالم

وفقا لموقع “visual capitalist” تعد تشيلي أيضا موطنا لأكبر منجمين في العالم، إسكونديدا وكولاواسي.

وفي الوقت نفسه، زادت البلدان الأفريقية إنتاجها بسرعة. على سبيل المثال، تحولت جمهورية الكونغو الديمقراطية من كونها منتجا ثانويا للنحاس في أواخر التسعينيات من القرن الماضي إلى ثالث أكبر منتج بحلول عام 2023.

ويعزى جزء من النمو في تعدين النحاس في أفريقيا إلى ارتفاع الاستثمار من الصين. وتمثل شركات التعدين الصينية 8% من إجمالي إنتاج أفريقيا في قطاع التعدين.

وداخل أراضيها، شهدت الصين أيضا نموا بنسبة 277% في إنتاج النحاس على مدار العقود الثلاثة الماضية.

في الولايات المتحدة، تعد ولاية أريزونا الولاية الرائدة في إنتاج النحاس، حيث تمثل حوالي 70% من الإنتاج المحلي. يتم استخراج النحاس أيضا في ميشيغان وميسوري ومونتانا ونيفادا ونيو مكسيكو ويوتا.

قائمة أعلى 10 دول إنتاجا لـ النحاس في 2023

1 ـ شيلي – 5 ملايين طن.

2 ـ بيرو – 2.6 مليون طن.

3 ـ جمهورية الكونغو الديمقراطية – 2.5 مليون طن.

4 ـ الصين – 1.7 مليون طن.

5 ـ أمريكا – 1.1 مليون طن.

6 ـ روسيا – 0.9 مليون طن.

7 ـ أستراليا – 0.8 مليون طن.

8 ـ إندونيسيا – 0.8 مليون طن.

9 ـ زامبيا – 0.8 مليون طن.

10 ـ المكسيك – 0.7 مليون طن.