أسواق النفط تنجو من “أم الصدمات” وتترقب “الموجة العملاقة”

بعد مرور عام ونصف العام على وصف أستاذ اقتصاد شهير بجامعة هارفارد لجائحة عام 2020 بأنها “أم الصدمات” التي أصابت أسواق الطاقة، لا تزال أسعار النفط والغاز تهتز بسبب صدمات العرض والطلب، مع النمو الاقتصادي الضعيف والتوترات الجيوسياسية.

أحد الأسباب وراء التقلب الكبير في أسعار النفط والغاز هو أن الطلب على الطاقة على المدى القصير يستجيب بشكل أسرع بكثير للتغيرات في النمو الاقتصادي مقارنة بتغيرات الأسعار.

كتب كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في مقال في يوليو/تموز 2022 “عندما تكون هناك صدمة في مجال الطاقة، قد يتطلب الأمر تغيرا كبيرا في الأسعار لضبط السوق”.

وكانت الصدمة الكبرى التي تعرضت لها أسواق الطاقة في ذلك العام هي تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على إمدادات النفط والغاز العالمية وأسعارهما.

ومع ذلك، قال روجوف إن جائحة عام 2020 كانت “أم الصدمات، حيث أحدثت أكبر تحول مستدام في الطلب منذ الحرب العالمية الثانية”.

ووفقا لتقرير الإيكونوميست، على المدى الطويل، “من المرجح أن تستمر الموجات العملاقة من صدمات العرض والطلب في تعكير صفو أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي”.

وبعد التحول الكبير في وجهة الصادرات الروسية من النفط والغاز، كان الحدث الجيوسياسي لعام 2023 الذي عطل التدفقات مرة أخرى هو التوترات في الشرق الأوسط، التي بدأت في الربع الأخير من العام.

وكانت السوق قد تكيفت للتو مع تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بدلا من أوروبا.

وهي الآن تتصارع مع التغييرات في الطرق التجارية حيث بدأت الناقلات التي تحمل النفط والغاز الطبيعي المسال في تجنب قناة السويس بعد استهداف السفن في البحر الأحمر، وتختار طرقا أطول لمدة أسبوعين عبر رأس الرجاء الصالح في أفريقيا.

وقد تم تعويض هذه الصدمات الجديدة لأسواق النفط والغاز العالمية إلى حد كبير من خلال المخاوف المستمرة بشأن حالة الاقتصاد العالمي والمخاوف من عدم تجنب الركود حتى الآن.

ووفقا لتوقعات روجوف، التي نشرت في Project Syndicate الشهر الماضي، فإن عام 2024 يمكن أن يكون “عاما صعبا بالنسبة للجميع”.

ويعتقد الخبير الاقتصادي أن فرص حدوث ركود في الولايات المتحدة لا تزال “على الأرجح حوالي 30%، مقارنة بـ15% في السنوات العادية”.

ويقول روجوف إن الصين لا تزال تواجه “العديد من التحديات الصعبة” حتى يتعافى اقتصادها إلى نمو سنوي بنسبة 5%، في حين أن الأسواق الناشئة الأخرى قد تكون الأكثر عرضة لخطر الصمود في وجه الأزمة إذا كان الاقتصاد العالمي أقل من التوقعات.

في أسواق النفط، على جانب العرض، تواصل أوبك+ خفض الإنتاج والصادرات في عام 2024، في حين فاجأ المنتجون من خارج أوبك+ بالارتفاع مع نمو العرض، مما عوض بعض التخفيضات التي أجرتها المنظمة.

تم تخفيف الصدمة في أسواق الغاز الطبيعي من عام 2022 وأوائل عام 2023 بعد الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال شتاء 2022/2023 الأكثر دفئا والتباطؤ الصناعي في أوروبا، بالإضافة إلى ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال والاندفاع لتجديد المخزونات، التي كانت ممتلئة قبل هذا الشتاء.

وبعد الجائحة، استمرت العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في مفاجأة أسواق الطاقة، مما أدى إلى تقلبات شديدة.

ارتفعت أسعار النفط الخام، التي انخفضت في ربيع عام 2020، إلى أكثر من 130 دولارا في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وصلت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أغسطس/آب 2022 عندما قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا.

كان الطلب مرنا خلال العام الماضي، لكن المخاوف بشأن الاقتصادات تحد من ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، أهم منطقة لتصدير النفط وتجارة النفط في العالم.

كما ساهمت البيانات الاقتصادية الضعيفة وأزمة العقارات المستمرة في الصين، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يخرج من الأزمة بعد، في رد فعل السوق الخافت على تخفيضات أوبك في الإمدادات.