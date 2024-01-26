7 عوامل تقود أسواق الطاقة في عام 2024

في أعقاب عام آخر مضطرب، ومليء بالأحداث بالنسبة لمشهد أسواق الطاقة العالمية، يواصل عام 2024، اتجاه أسواق الطاقة نحو الاضطرابات، والرياح المعاكسة، والفرص.

انتهى العام الماضي باتفاق بالغ الأهمية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) لخفض انبعاثات غاز الميثان العالمية، وهو مساهم كبير في الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

أسواق الطاقة والانبعاثات الصفرية

سيكون العام الجاري بمثابة رحلة متقلبة أخرى للصناعة، مما سيطرح أسئلة مهمة حول ما إذا كان من الممكن تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية المنصوص عليها في اتفاق باريس.. فقضايا الانتخابات وقضايا سلسلة التوريد ونضوج الصناعات الناشئة كلها أمور على المحك.

كان العام الماضي عاماً محورياً بالنسبة لعالم الطاقة، حيث توسعت قدرة الطاقة المتجددة بسرعة، لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة لأول مرة.

أسواق الطاقة تحتاج الوقود الأحفوري لعقود

من المرجح أن الطلب العالمي على الفحم بلغ ذروته في عام 2023، وأصبحت تكنولوجيات الطاقة النظيفة الآن أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري في معظم أنحاء العالم، ومع ذلك، سيظل الوقود الأحفوري عنصرا هاما في مزيج الطاقة على مدى العقود المقبلة.

تقترب دول مثل الدنمارك، وفنلندا، والبرتغال، من تحقيق قطاعات طاقة خالية من الكربون، وتتعامل بنجاح مع التحدي المتقطع لمصادر الطاقة المتجددة، ومع ذلك، هناك أيضا انتكاسات في نشر الطاقة المتجددة، مثل تضخم التكلفة الذي شوهد في طاقة الرياح البحرية، وسوف تحتاج الحكومات إلى تكثيف التحفيز لإعادة هذه القطاعات إلى المسار الصحيح.

يمكن أن يشهد هذا العام المزيد من نقاط التحول في تحول الطاقة، حيث سيكون هناك 7 عوامل ستؤثر على أسواق الطاقة في عام 2024.

عوامل تؤثر في أسواق الطاقة

وفيما يلي نشرح هذه العوامل التي تؤثر على أسواق الطاقة في العالم الحالي.

1 ـ الجغرافيا السياسية تشكل سوق النفط

كثيرا ما يقال إن النفط هو السلعة الأكثر سياسية بين جميع السلع، وفي هذا العام، سيواجه حوالي 4.2 مليار شخص تغييرا سياسيا من خلال الانتخابات العامة في أكثر من 70 دولة.

وسيكون لنتائج هذه الأمور تأثير كبير على السياسة الوطنية، والتطورات الجيوسياسية، وعلى أسواق النفط حتما، إن مستقبل دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وطموحات السياسة المناخية للاتحاد الأوروبي، والتوترات في بحر الصين الجنوبي، والاحتكاكات التجارية بين الصين، والغرب، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، كلها عوامل تهدد بإزعاج السوق بشكل كبير.

2. الغاز الطبيعي ودعم التحول في أسواق الطاقة

سيواصل الغاز جهوده لحل معضلة الطاقة الثلاثية (الأمن والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة) في عام 2024.

ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز العالمي بنسبة 3% أو 130 مليار متر مكعب في عام 2024، وفقا لبيانات “Oil price”.

ومن المقرر أن تتباطأ الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة هذا العام مقارنة بعام ،2023 ولكنها ستظل عند مستوى قوي لدعم الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، ليصل إلى 500 مليون طن بحلول عام 2027.

وسيلعب الغاز دورا تمكينيا في تحول الطاقة، وسيتم الاعتماد عليه على نطاق عالمي في المستقبل المنظور، بما في ذلك في أوروبا.

3. انطلاق مشاريع الهيدروجين

يشهد النشاط في قطاع الهيدروجين النظيف ارتفاعا عالميا، مدفوعاً بالسياسات الناضجة في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المشاريع التجارية المبكرة في الشرق الأوسط وأستراليا وأفريقيا.

ومع ذلك، فإن عام 2024 يَعِد بأكثر من مجرد الزخم – فهو عام الوضوح. وسيتم الانتهاء من العديد من دراسات الجدوى الرئيسية، لتكشف عن حالات استخدام جديدة واعدة لاستهلاك الهيدروجين.

في الولايات المتحدة، توقع زيادة كبيرة في الموافقات على مشاريع الهيدروجين النظيف، علاوة على الكشف عن سلسلة من المزادات والمنح العالمية، مما يوفر رؤى أساسية حول الجوانب الرئيسية لقطاع الهيدروجين النظيف الناشئ.

ستسلط هذه الأحداث الضوء على ديناميكيات التسعير والتقدم التكنولوجي والفائزين والمتنافسين في نهاية المطاف في هذا المشهد التحويلي.

4. نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة

من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة على المدى القريب، لكن الاستراتيجيات المتطورة في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة تعني أن الإنتاج لا ينمو بالسرعة التي كان عليها في السنوات السابقة.

ومن غير المتوقع أن تنمو الاستثمارات في قطاع النفط الصخري في عام 2024، مما يبقي النشاط والإنتاج ثابتين نسبيا، ويمكّن أوبك من تنظيم السوق بشكل فعال. ونتيجة لذلك، قد تكون هناك فترات طويلة من ارتفاع أسعار النفط.

5. مضاعفة نمو الطاقة المتجددة في أسواق الطاقة

من المتوقع أن يسجل هذا العام رقما قياسيا آخر لأسواق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تضيف أكثر من 510 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على مستوى العالم.

وسيكون الجيل الجديد الناتج من هذه المصادر ــ أكثر من 900 تيراواط/ساعة ــ كافيا لتغطية أغلب النمو في الطلب، مما يساعد في الحد من الحاجة إلى توليد الطاقة بالوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من أن القدرات ستستمر في النمو، إلا أن الحكومات بحاجة إلى وضع الحوافز المناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة لضمان استمرار الزخم.

6 ـ الرياح البحرية

في عام 2023، أدت تحديات مثل التضخم وأسعار الفائدة وقضايا سلسلة التوريد إلى انتكاسات المشروع وإعادة التفاوض في مجال طاقة الرياح البحرية.

في حين أن العام المقبل قد لا يحمل تحولا جذريا، إلا أنه يمكن ملاحظة التغيير مع دعم السلطات للأهداف طويلة المدى مع تحسين شروط المزادات وتعديلات التضخم الخاصة بالصناعة.

وفي الوقت نفسه، بدأ معدل التضخم المرتفع الذي شهدته السنوات الأخيرة في التراجع، مما يزيل الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف رأس المال بالنسبة للمطورين والموردين.

على الرغم من عدم اليقين في السوق، شهد عام 2023 عاما قياسيا بالنسبة لمشاريع الاستثمار المباشر لأكثر من 12 غيغاواط من مشاريع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم (باستثناء الصين)، مما يشير إلى مستويات نشاط صحية في السنوات المقبلة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تلتزم الحكومات بالتزاماتها للمضي قدما، مع زيادة أحجام المزادات، والتسعير الواقعي، والتركيز على التصاريح بشكل أسرع، والتركيز على كفاءة سلسلة التوريد – وكل ذلك يزيد من الزخم اللازم للحفاظ على رحلة تحول الطاقة.

سوف ينخفض توليد الطاقة العالمية التي تعمل بالفحم في عام 2024، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى شبكات الطاقة الآسيوية المتطورة.

7 ـ انخفاض توليد الفحم

ويتوقع أن ينخفض توليد الفحم في قطاع الطاقة بمقدار 33.7 تيراواط/ساعة، وهو انخفاض سنوي بنسبة 0.3%، مع بدء آسيا في كبح مشاريع الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.

يعتبر الانخفاض النموذجي صغيرا ولكنه مهم، حيث يمثل عام 2023 علامة مائية عالية لطاقة الفحم العالمية. ولا تزال الصين والهند وإندونيسيا أكبر مستهلكي الفحم في الوقت الحالي، لكن المد بدأ يتغير.

سيؤدي ارتفاع منشآت الطاقة المتجددة الجديدة ومحطات الفحم القديمة إلى قلب الموازين بشكل واضح لصالح البدائل الخالية من الوقود الأحفوري، كما أن انخفاض حصة الفحم في مزيج الطاقة سوف يتسارع.