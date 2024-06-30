“سيعض أصابع الندم”، بهذه الجملة أثار وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية المشاركة في شراء أسهم شركة أرامكو، مؤكدًا ثقته الكبيرة في هذه الفرصة الاستثمارية.

حيث قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال حفل ترسية عقود المرحلة الثانية من حقل الجافورة: “من لا يساهم أو يشارك في شراء أسهم أرامكو سيعض أصابع الندم”.

وأعرب الوزير عن ثقته الكبيرة في أهمية هذه الفرصة الاستثمارية، معيداً التأكيد على تصريحه بثقة أكبر مما كان عليه في السابق.

وأكد الوزير في كلمته أن “لن يغلبنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها”، مشيراً إلى النجاحات المتتالية التي تحققها المملكة في قطاع الطاقة.

وأوضح أن نجاح أرامكو هو جزء من نجاحات أوسع تشمل شركة سابك والقطاع الطاقوي بأكمله، مضيفاً أن هذه النجاحات تدعم التحول الممكن في هذا القطاع الحيوي.

كما أكد الأمير عبدالعزيز أن المملكة تسعى لتسجيل أرقام قياسية جديدة في إنتاج الطاقة المتجددة، مشدداً على أن هذا التحدي مستمر، وأن المملكة تتطلع إلى التفوق في هذا المجال.

وقال: “نريد أن نرى من يتحدانا في هذا المجال لنقنعه بأن احتياجاتهم في الكهرباء والطاقة قد تكون كبيرة، لكن لن يغلبنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها”.