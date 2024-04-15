أكد رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي، في حديث خاص لـ”أريبيان بزنس”، أن ملف رفع أسعار الوقود يخضع حالياً للدراسة والنقاش أمام اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.

وحتى الآن لم يتخذ إي قرار بشأن تسعيرة الوقود، مشيرا إلى أنه تم تأجيل مناقشته نظراً للتطورات السريعة التي شهدتها البلاد بين حل المجلس وعودته، وتقديم الحكومة لاستقالتها”.

وأوضح العجمي أنه بتسمية رئيس وزراء جديد للحكومة الكويتية، سيتم بناء عليه تشكيل حكومة جديدة، وحتى تتضح ملامحها الجديدة؛ وهل ستأخذ أيضا بما سبق بناء على ذلك سيتم البت بهذا الملف”.

كما نوه أنه ليس من الضروري أن تكون التطورات المتعلقة بحلّ أو استقالة الحكومة سبباً في تأجيل هذا الملف بين فترة وأخرى. فهناك بعض الملفات التي قد تستمر، إلا انه بحسب مرئيات الحكومة الجديدة وحسب اجندتها في بعض الملفات”.

وأكد أن الكويت لا تزال تحتل المرتبة الأقل في تسعيرة أسعار الوقود بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما إذ تم البت في تعديل تسعيرة الوقود في الكويت أن تكون خطاها على غرار الإمارات التي جعلت أسعار الوقود ضمن سياسة السوق العالمي؛ أو اعتماد سياسة المملكة العربية السعودية في ثبتت أسعار وقودها؛ قال”:إن كل دولة في مجلس التعاون لها ترتيباتها واقتصادياتها”، مشيراً إلى أن أي قرار بشأن تعديل أسعار الوقود سيعتمد على المتغيرات العالمية ومعايير اقتصادية محددة.

وكان العجمي قد نفى لـ”وكالة الأنباء الكويتية”، صحة ما ذكره أحد النواب اليوم الاثنين، بشأن رفع اسعار الوقود وأن الحكومة قررت تطبيق هذه الزيادة، أن الحكومة لم تتخذ قرار في موضوع زيادة تسعيره الوقود حتى الآن؛ و تم إرجاؤه وتأجيل مناقشته، موضحا أن الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.

يأتي هذا النفي في ظل تكهنات بشأن إمكانية تعديل أسعار الوقود في الكويت بعد الأحداث الأخيرة وتشكيل حكومة جديدة.

الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ينفي صحة ما ذكره أحد النواب بشأن رفع أسعار الوقود وأن الحكومة قررت تطبيق هذه الزيادة



أكد في تصريح لـ(كونا) أن الحكومة لم تتخذ قرارا في موضوع زيادة تسعيرة الوقود وتم تأجيل مناقشته ولا يزال قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون… pic.twitter.com/jBIp8R1Nym — كونا KUNA (@kuna_ar) April 15, 2024