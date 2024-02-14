أسعار الوقود بالكويت الأرخص خليجيا.. والخامسة عالميا

احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الخامس عالميا، في قائمة الدول الأرخص من حيث أسعار الوقود.

وفقا للقائمة التي أصدرتها شركة “إنسايدر مونكي” تعد أسعار الوقود في الكويت ضمن الأرخص على مستوى العالم حيث يبلغ سعر الغالون نحو 1.286 دولارا.

يأتي هذا في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الكويت للوقود، سواء كان ذلك للمواطنين أو الوافدين إلى الدولة.

وتقول الإحصائيات إن استهلاك الوافدين للوقود في الكويت يصل إلى نسبة 55%، أي أكثر من النصف، حيث تتيح البلاد للوافدين والعاملين بها حمل رخص قيادة سيارات.

وتبلغ التكلفة السنوية الوقود بالكويت نحو 976 مليون دينار (3.15 مليارات دولار)، يتم بيعها للمستهلكين بنحو 651 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، وتتحمل دولة الكويت الفارق البالغ 300 مليون دينار (1.05 مليار دولار).

إيران تتصدر قائمة الدول الأرخص من حيث أسعار الوقود

ووفقا لشركة “إنسايدر مونكي” تصدرت إيران قائمة الدول الأرخص من حيث أسعار الوقود، تلتها ليبيا ثم فنزويلا فالجزائر، ثم الكويت فأنغولا، وجاءت مصر في المركز السابع، ثم تركمانستان، فماليزيا، وفي المركز العاشر جاءت كازاخستان.