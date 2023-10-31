انخفاض أسعار الوقود لشهر نوفمبر في الإمارات

اعتمدت لجنة متابعة أسعار الوقود بدولة الإمارات العربية المتحدة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر نوفمبر 2023، وانخفضت أسعار الوقود وأسعار البنزين، فأصبح سعر الديزل عند 3.42 درهم إماراتي والبنزين الممتاز 3.03 درهم إماراتي فيما أصبح بنزين إي بلس 2.85 درهم إماراتي وبنزين خصوصي بـ 2.92.

ديزل: 3.42

بنزين إي بلس: 2.85

بنزين ممتاز 98: 3.03

خصوصي 95: 2.92

أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 3.57

بنزين إي بلس: 3.26

بنزين ممتاز 98: 3.44

خصوصي 95: 3.33

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

October 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee. pic.twitter.com/Bt3nAddhLJ — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) September 30, 2023

أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 3.40

بنزين إي بلس: 3.23

بنزين ممتاز 98: 3.42

خصوصي 95: 3.31

أسعار الوقود لشهر أغسطس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.95

بنزين إي بلس: 2.95

بنزين ممتاز 98: 3.14

خصوصي 95: 3.02

أسعار شهر يوليو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.76 درهم

بنزين إي بلس: 2.81 درهم

بنزين ممتاز 98: 3 دراهم

خصوصي 95: 2.89 درهم

أسعار شهر يونيو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.68 درهم

بنزين إي بلس: 2.76 درهم

بنزين ممتاز 98: 2.95 درهم

خصوصي 95: 2.84 درهم

أسعار شهر مايو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.91 درهم

بنزين إي بلس: 2.97 درهم

بنزين ممتاز 98: 3.16 درهم

خصوصي 95 : 3.05 درهم

أسعار شهر أبريل 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

بنزين سوبر 98: 3.01 درهم

بنزين 91 إي بلس: 2.82 درهم

ديزل: 3.03 درهم

أسعار شهر مارس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

بنزين سوبر 98 : 3.09 درهم

خصوصي : 2.97 درهم

بنزين 91 إي بلس : 2.90 درهم

ديزل : 3.14 درهم

أسعار شهر فبراير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الامارات:

ديزل: 3.38 دراهم/لتر

ممتاز: 3.05 دراهم/لتر

إي-بلس: 2.86 درهم/لتر

خصوصي:2.93 درهم/لتر

أسعار شهر يناير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل : 3.29 درهم

إي بلس 91 : 2.59 درهم

ممتاز 98 : 2.78 درهم

خصوصي 95 : 2.67 درهم