فريق التحرير by فريق التحرير

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انخفاض أسعار الوقود لشهر نوفمبر في الإمارات

انخفضت أسعار الوقود وأسعار البنزين، فأصبح سعر الديزل عند 3.42 درهم إماراتي للتر والبنزين الممتاز 3.03 درهم إماراتي

فريق التحرير by فريق التحرير
أسعار الوقود

اعتمدت لجنة متابعة أسعار الوقود بدولة الإمارات العربية المتحدة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر نوفمبر 2023، وانخفضت أسعار الوقود وأسعار البنزين، فأصبح سعر الديزل عند 3.42 درهم إماراتي والبنزين الممتاز 3.03 درهم إماراتي فيما أصبح بنزين إي بلس 2.85 درهم إماراتي وبنزين خصوصي بـ 2.92.

  • ديزل: 3.42
  • بنزين إي بلس: 2.85
  • بنزين ممتاز 98: 3.03
  • خصوصي 95: 2.92
أسعار الوقود

أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

  • ديزل: 3.57
  • بنزين إي بلس: 3.26
  • بنزين ممتاز 98: 3.44
  • خصوصي 95: 3.33

أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

  • ديزل: 3.40
  • بنزين إي بلس: 3.23
  • بنزين ممتاز 98: 3.42
  • خصوصي 95: 3.31
أسعار الوقود

أسعار الوقود لشهر أغسطس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

  • ديزل: 2.95
  • بنزين إي بلس: 2.95
  • بنزين ممتاز 98: 3.14
  • خصوصي 95:  3.02

أسعار شهر يوليو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

  • ديزل: 2.76 درهم
  • بنزين إي بلس: 2.81 درهم
  • بنزين ممتاز 98:  3 دراهم
  • خصوصي 95: 2.89 درهم 

أسعار شهر يونيو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

  • ديزل: 2.68 درهم
  • بنزين إي بلس: 2.76 درهم
  • بنزين ممتاز 98: 2.95 درهم
  • خصوصي 95: 2.84 درهم

أسعار شهر مايو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

  • ديزل: 2.91 درهم
  • بنزين إي بلس: 2.97 درهم
  • بنزين ممتاز 98: 3.16 درهم
  • خصوصي 95 : 3.05 درهم
أسعار الوقود

أسعار شهر أبريل 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

  • بنزين سوبر 98: 3.01 درهم
  • بنزين 91 إي بلس:  2.82 درهم
  • ديزل: 3.03 درهم

أسعار شهر مارس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

  • بنزين سوبر 98 : 3.09 درهم
  • خصوصي : 2.97 درهم
  • بنزين 91 إي بلس : 2.90 درهم
  • ديزل : 3.14 درهم
أسعار الوقود

أسعار شهر فبراير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الامارات:

  • ديزل: 3.38 دراهم/لتر
  • ممتاز: 3.05 دراهم/لتر
  • إي-بلس: 2.86 درهم/لتر
  • خصوصي:2.93 درهم/لتر

أسعار شهر يناير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

  • ديزل : 3.29 درهم
  • إي بلس 91 : 2.59 درهم
  • ممتاز 98 : 2.78 درهم
  • خصوصي 95 : 2.67 درهم

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...