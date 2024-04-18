أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم، لتُقلص من خسائر الجلسة السابقة.

وبحسب بيانات السوق، فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات، أي ما يعادل 0.11%، لتصل إلى 87.39 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار سنتين، لتستقر عند 82.71 دولارًا للبرميل.