أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم، لتُقلص من خسائر الجلسة السابقة. وبحسب بيانات السوق، فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات، أي ما يعادل 0.11%، لتصل إلى 87.39 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار سنتين، لتستقر عند 82.71 دولارًا للبرميل. اشترك في نشرتنا اليومية لتصلك عبر البريد الإلكتروني أوافق على الشروط والبنود فريق التحرير تابعونا: للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر و لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا فريق التحرير فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة... More by فريق التحرير