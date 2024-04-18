فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

أسعار النفط ترتفع

زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات، أي ما يعادل 0.11%، لتصل إلى 87.39 دولارًا للبرميل.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم، لتُقلص من خسائر الجلسة السابقة.

وبحسب بيانات السوق، فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات، أي ما يعادل 0.11%، لتصل إلى 87.39 دولارًا للبرميل.

النفط

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار سنتين، لتستقر عند 82.71 دولارًا للبرميل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...